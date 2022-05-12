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Copa do Brasil

Definidos os valores dos ingressos para Brasiliense x Atlético-MG no Kleber Andrade

Entradas já estão sendo vendidas na internet e a previsão é que cheguem aos pontos de venda físicos a partir da próxima quarta-feira (18)

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 17:06

Públicado em 

12 mai 2022 às 17:06
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Libertadores
Hulk e Zaracho são alguns dos destaques do Galo Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Correção

12/05/2022 - 9:26
Os organizadores da partida informaram inicialmente que os valores dos ingressos seriam R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia), mas posteriormente corrigiram os preços. Será cobrado R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia). Também informaram que os ingressos já estão sendo vendidos na internet e chegam aos pontos físicos somente na quarta-feira (18).
Estão definidos os valores dos ingressos do jogo entre Brasiliense e Atlético-MG. O  torcedor que quiser comparecer à partida que vai rolar no Kleber Andrade, em Cariacica, no domingo (22), às 19h,  vai ter que desembolsar R$ 180,00 (inteira) ou R$ 90,00 (meia-entrada). Para pagar meia não será necessário carteirinha de estudante, basta adicionar 1 kg de alimento.
As entradas já podem ser adquiridas no site e começam a ser vendidas na próxima quarta-feira (18), nas quatro unidades da loja Ademar Cunha e em duas unidades das lojas Move On Esporte.
O duelo que vai acontecer no Klebão será válido pelo jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo venceu por 3 a 0, no Mineirão, com três gols de Eduardo Sasha. Com o resultado, o time mineiro pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim avança na competição. 

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Essa será uma grande chance para os atleticanos que moram no ES acompanharem o clube de coração. Desde a reinauguração do Kleber Andrade, em dezembro de 2014, vários clubes grandes do futebol brasileiro atuaram no estádio, entretanto o Galo virá com sua equipe principal pela primeira vez. Recentemente, as categorias de base do time mineiro jogaram no Klebão. O Sub-17 do Atlético-MG venceu o Porto Vitória pela Copa do Brasil e o sub-20 foi derrotado pelo Vasco na Supercopa. 
Os principais rivais do Galo já atuaram no Kleber Andrade mais de uma vez nos últimos anos. Em 2016, o Cruzeiro venceu o Rio Branco em amistoso, e perdeu para o Flamengo no Brasileirão. No mesmo ano, o América-MG disputou três jogos no Klebão: perdeu duas vezes para o Flamengo (Brasileiro e Sul-Americana) e também foi derrotado pelo Fluminense, em jogo válido pelo Brasileirão. 

LOCAIS DE VENDA

  • Ademar Cunha (Vila Velha) 
    Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 248 - Novo Mexico, Vila Velha - ES, 29104-025 
    Telefone: (27) 99252-3906 

  • Ademar Cunha (Cariacica) 
    Endereço: Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande, Cariacica - ES, 29146-201 
    Telefone: (27) 3336-5016 

  • Ademar Cunha (Serra) 
    Endereço: Av. Central, 515 - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130 
    Telefone: (27) 99257-8994 

  • Ademar Cunha (Guarapari) 
    Endereço: R. Santo Antônio, 263 - Muquiçaba, Guarapari - ES, 29215-030 
    Telefone: (27) 99311-5366  

  • Move On Esporte (Vitória) 
    Endereço: Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá 
    Telefone: (27) 99237-8784   

  • Move On Esporte (Vila Velha) 
    Endereço: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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