Definidos os valores dos ingressos para Brasiliense x Atlético-MG no Kleber Andrade

Hulk e Zaracho são alguns dos destaques do Galo Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Correção Os organizadores da partida informaram inicialmente que os valores dos ingressos seriam R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia), mas posteriormente corrigiram os preços. Será cobrado R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia). Também informaram que os ingressos já estão sendo vendidos na internet e chegam aos pontos físicos somente na quarta-feira (18).

Estão definidos os valores dos ingressos do jogo entre Brasiliense e Atlético-MG. O torcedor que quiser comparecer à partida que vai rolar no Kleber Andrade, em Cariacica, no domingo (22), às 19h, vai ter que desembolsar R$ 180,00 (inteira) ou R$ 90,00 (meia-entrada). Para pagar meia não será necessário carteirinha de estudante, basta adicionar 1 kg de alimento.

As entradas já podem ser adquiridas no site e começam a ser vendidas na próxima quarta-feira (18), nas quatro unidades da loja Ademar Cunha e em duas unidades das lojas Move On Esporte.

O duelo que vai acontecer no Klebão será válido pelo jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo venceu por 3 a 0, no Mineirão, com três gols de Eduardo Sasha. Com o resultado, o time mineiro pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim avança na competição.

Essa será uma grande chance para os atleticanos que moram no ES acompanharem o clube de coração. Desde a reinauguração do Kleber Andrade, em dezembro de 2014, vários clubes grandes do futebol brasileiro atuaram no estádio, entretanto o Galo virá com sua equipe principal pela primeira vez. Recentemente, as categorias de base do time mineiro jogaram no Klebão. O Sub-17 do Atlético-MG venceu o Porto Vitória pela Copa do Brasil e o sub-20 foi derrotado pelo Vasco na Supercopa.

Os principais rivais do Galo já atuaram no Kleber Andrade mais de uma vez nos últimos anos. Em 2016, o Cruzeiro venceu o Rio Branco em amistoso, e perdeu para o Flamengo no Brasileirão. No mesmo ano, o América-MG disputou três jogos no Klebão: perdeu duas vezes para o Flamengo (Brasileiro e Sul-Americana) e também foi derrotado pelo Fluminense, em jogo válido pelo Brasileirão.

LOCAIS DE VENDA