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Hulk e cia vêm aí

Copa do Brasil: Brasiliense x Atlético-MG deve acontecer no Kleber Andrade

Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) confirmou a solicitação do estádio para o domingo (22), mas não informou detalhes da negociação. Tudo indica que está praticamente fechado

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 15:27

Públicado em 

10 mai 2022 às 15:27
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Hulk, jogador do Atlético-MG, comemora gol durante a final contra o Cruzeiro no Mineirão
Hulk e cia podem vir jogar no Kleber Andrade Crédito: Fernando Moreno/AGIF/Agência Estado
Jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil, Brasiliense x Atlético-MG está bem perto de ser confirmado para o Kleber Andrade, em Cariacica. A principal praça esportiva do Espírito Santo já recebeu a solicitação de reserva para o domingo (22), dia em que está marcada a partida que será realizada às 16h.  
Questionada sobre a possibilidade do Klebão receber a partida, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) confirmou a sondagem, mas não informou detalhes da negociação, que segue em andamento. No site oficial da CBF, o jogo ainda aparece sem local definido, mas empresários ligados ao evento relatam quem faltam detalhes para o anúncio oficial. 
No jogo de ida, o Galo venceu por 3 a 0, no Mineirão, com três gols de Eduardo Sasha. Com o resultado, o time mineiro pode  até perder por dois gols de diferença que mesmo assim avança na competição.

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Essa será uma grande chance para os atleticanos que moram no ES acompanharem o clube de coração. Desde a reinauguração do Kleber Andrade, em dezembro de 2014, vários clubes grandes do futebol brasileiro atuaram no estádio, entretanto o Galo virá com  sua equipe principal pela primeira vez. Recentemente, as categorias de base do time mineiro jogaram no Klebão. O Sub-17 do Atlético-MG venceu o Porto Vitória pela Copa do Brasil e o sub-20 foi derrotado pelo Vasco na Supercopa. 
Os principais rivais do Galo já atuaram no Kleber Andrade mais de uma vez nos últimos anos. Em 2016, o Cruzeiro venceu o Rio Branco em amistoso, e perdeu para o Flamengo no Brasileirão. No mesmo ano,  o América-MG disputou três jogos no Klebão: perdeu duas vezes para o Flamengo (Brasileiro e Sul-Americana) e também foi derrotado pelo Fluminense, em jogo válido pelo Brasileirão.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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