Copa do Brasil: Brasiliense x Atlético-MG deve acontecer no Kleber Andrade

Hulk e cia podem vir jogar no Kleber Andrade Crédito: Fernando Moreno/AGIF/Agência Estado

Jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil, Brasiliense x Atlético-MG está bem perto de ser confirmado para o Kleber Andrade, em Cariacica. A principal praça esportiva do Espírito Santo já recebeu a solicitação de reserva para o domingo (22), dia em que está marcada a partida que será realizada às 16h.

Questionada sobre a possibilidade do Klebão receber a partida, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) confirmou a sondagem, mas não informou detalhes da negociação, que segue em andamento. No site oficial da CBF, o jogo ainda aparece sem local definido, mas empresários ligados ao evento relatam quem faltam detalhes para o anúncio oficial.

No jogo de ida, o Galo venceu por 3 a 0, no Mineirão, com três gols de Eduardo Sasha. Com o resultado, o time mineiro pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim avança na competição.

Essa será uma grande chance para os atleticanos que moram no ES acompanharem o clube de coração. Desde a reinauguração do Kleber Andrade, em dezembro de 2014, vários clubes grandes do futebol brasileiro atuaram no estádio, entretanto o Galo virá com sua equipe principal pela primeira vez. Recentemente, as categorias de base do time mineiro jogaram no Klebão. O Sub-17 do Atlético-MG venceu o Porto Vitória pela Copa do Brasil e o sub-20 foi derrotado pelo Vasco na Supercopa.