Liga Rede Gazeta 2022 já está disponível no Cartola FC

É Tradição. Rede Gazeta está mais uma vez presente no Cartola Crédito: Geraldo Neto/ A GAzeta

Alô, cartoleiros de plantão! Chegou a hora. A tradicional liga da Rede Gazeta no Cartola FC já está disponível . O Campeonato Brasileiro começa no próximo sábado (09) e com isso o fantasy game mais disputado do Brasil também entra em cena. Sucesso nos últimos dois anos, a liga vai premiar nesta temporada o campeão do 1º turno e o campeão geral. Mas não para por aí. É preciso ficar atento, pois a qualquer momento pode pintar uma rodada premiada. Os prêmios vão ser anunciados em breve.

Assim como na última temporada, a resenha está liberada. A Liga Rede Gazeta 2022 tem um grupo oficial no Whatsapp para a galera ficar atenta a tudo que acontece na liga e para o cartoleiro tirar aquela onda quando mandar bem na rodada. Basta dar aquela passada de olho nas regras do grupo e curtir a rivalidade sadia.

Além da resenha, o cartoleiro terá acesso aos conteúdos produzidos pela equipe de Esportes A Gazeta. Vai ter de tudo: dicas, previsões e entrevistas sobre o fantasy game. E claro, vamos conversar com os destaques da liga em um programa que de vídeo que será a grande novidade deste ano.

PARTICIPE

Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola, buscar a Liga Rede Gazeta 2022 , que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Entre no grupo do Whatsapp , fique atento às notícias e não deixe de entrar em contato conosco quando for um dos jogadores. O Cartola FC não nos oferece os contatos dos jogadores. Temos acesso apenas ao nome das equipes e do cartoleiro. Por isso é bom ficar esperto para não deixar de receber seu prêmio.

Critério para ser premiado





Morar no Espírito Santo





Como se inscrever na Liga Rede Gazeta 2022





Criar seu time no Cartola FC (site ou app)

Acesse o menu competições. Na busca, digite Liga Rede Gazeta 2022. Ao encontrar é só clicar em participar.



Liga Rede Gazeta 2022 no Cartola Crédito: Reprodução/Cartola FC

ENTENDA O CARTOLA FC

Para jogar, é preciso criar um perfil no Cartola FC, informando o nome do presidente do time - você! -, escolhendo um nome para o seu time, um escudo e um uniforme. Depois disso, é só escalar o seu time da rodada no Brasileirão, selecionando 1 técnico, 11 jogadores e 5 reservas. Mas lembre-se: a escalação deve ser feita enquanto o mercado estiver aberto (o mercado fecha 1 hora antes do primeiro jogo da rodada).

A cada rodada, os jogadores recebem pontuações baseadas em suas ações durante as partidas (ex: gols feitos, chutes defendidos, roubadas de bola, faltas cometidas ou sofridas, cartões tomados, etc.). Ao final da rodada, seu time terá uma pontuação que determinará o seu lugar nos rankings e nas ligas.

Entenda o Cartola Crédito: Cartola FC/Reprodução

MERCADO

O mercado de jogadores é onde você pode visualizar todos os atletas da Série A do Brasileirão e escolher quem vai fazer parte do seu time naquela rodada. Ele fica aberto até duas horas antes do primeiro jogo de cada rodada, e você só poderá escalar seu time enquanto o mercado estiver aberto.

Durante a rodada, o mercado fica fechado e nesse momento você poderá conferir as parciais das pontuações dos times e atletas em tempo real e checar o status das ligas. O mercado reabre algumas horas depois do fim do último jogo da rodada.