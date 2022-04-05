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Alô, cartoleiros!

Liga Rede Gazeta 2022 já está disponível no Cartola FC

Nesta temporada, a liga vai premiar o campeão do primeiro turno, o campeão geral e ainda contará com rodadas premiadas ao longo da competição

Públicado em 

05 abr 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

É Tradição. Rede Gazeta está mais uma vez presente no Cartola
É Tradição. Rede Gazeta está mais uma vez presente no Cartola Crédito: Geraldo Neto/ A GAzeta
Alô, cartoleiros de plantão! Chegou a hora. A tradicional liga da Rede Gazeta no Cartola FC já está disponível. O Campeonato Brasileiro começa no próximo sábado (09) e com isso o fantasy game mais disputado do Brasil também entra em cena. Sucesso nos últimos dois anos, a liga vai premiar nesta temporada o campeão do 1º turno e o campeão geral. Mas não para por aí. É preciso ficar atento, pois a qualquer momento pode pintar uma rodada premiada. Os prêmios vão ser anunciados em breve.
Assim como na última temporada, a resenha está liberada. A Liga Rede Gazeta 2022 tem um grupo oficial no Whatsapp para a galera ficar atenta a tudo que acontece na liga e para o cartoleiro tirar aquela onda quando mandar bem na rodada. Basta dar aquela passada de olho nas regras do grupo e curtir a rivalidade sadia. 
Além da resenha, o cartoleiro terá acesso aos conteúdos produzidos pela equipe de Esportes A Gazeta. Vai ter de tudo:  dicas, previsões e entrevistas sobre o fantasy game. E claro, vamos conversar com os destaques da liga em um programa que de vídeo que será a grande novidade deste ano.

PARTICIPE

Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola, buscar a Liga Rede Gazeta 2022, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Entre no grupo do Whatsapp, fique atento às notícias e não deixe de entrar em contato conosco quando for um dos jogadores. O Cartola FC não nos oferece os contatos dos jogadores. Temos acesso apenas ao nome das equipes e do cartoleiro. Por isso é bom ficar esperto para não deixar de receber seu prêmio. 
  • Critério para ser premiado 

  • Morar no Espírito Santo 

  • Como se inscrever na Liga Rede Gazeta 2022 

  • Criar seu time no Cartola FC (site ou app) 
  • Acesse o menu competições. Na busca, digite Liga Rede Gazeta 2022. Ao encontrar é só clicar em participar.
Liga Rede Gazeta 2022 no Cartola
Liga Rede Gazeta 2022 no Cartola Crédito: Reprodução/Cartola FC

ENTENDA O CARTOLA FC

Para jogar, é preciso criar um perfil no Cartola FC, informando o nome do presidente do time - você! -, escolhendo um nome para o seu time, um escudo e um uniforme. Depois disso, é só escalar o seu time da rodada no Brasileirão, selecionando 1 técnico, 11 jogadores e 5 reservas. Mas lembre-se: a escalação deve ser feita enquanto o mercado estiver aberto (o mercado fecha 1 hora antes do primeiro jogo da rodada). 
A cada rodada, os jogadores recebem pontuações baseadas em suas ações durante as partidas (ex: gols feitos, chutes defendidos, roubadas de bola, faltas cometidas ou sofridas, cartões tomados, etc.). Ao final da rodada, seu time terá uma pontuação que determinará o seu lugar nos rankings e nas ligas.
Entenda o Cartola
Entenda o Cartola Crédito: Cartola FC/Reprodução

MERCADO

O mercado de jogadores é onde você pode visualizar todos os atletas da Série A do Brasileirão e escolher quem vai fazer parte do seu time naquela rodada. Ele fica aberto até duas horas antes do primeiro jogo de cada rodada, e você só poderá escalar seu time enquanto o mercado estiver aberto. 
Durante a rodada, o mercado fica fechado e nesse momento você poderá conferir as parciais das pontuações dos times e atletas em tempo real e checar o status das ligas. O mercado reabre algumas horas depois do fim do último jogo da rodada. 
O Campeonato Brasileiro tem ao todo 38 rodadas, ao longo das quais os 20 times se enfrentam em 10 jogos de turno e returno, subindo ou descendo sua colocação na classificação. As rodadas do Cartola seguem as do Campeonato Brasileiro, e você deve escalar o seu time em cada rodada para pontuar bem no game.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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