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Copa do Brasil

CBF confirma Brasiliense x Atlético-MG no Kleber Andrade

Jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil vai acontecer no domingo (22), às 19h

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 22:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2022 às 22:10
O Atlético-MG é bicampeão da Copa do Brasil
Atual campeão da Copa do Brasil, Atllético-MG busca mais um título da competição Crédito: Robson Mafra/AGIF
Está confirmado! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou na noite desta quarta-feira (11) que o duelo entre Brasiliense x Atlético-MG, jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil, será realizado no Kleber Andrade, em Cariacica, no domingo (22), às 19h. 
A possibilidade da principal praça esportiva do Espírito Santo receber o duelo foi antecipada com exclusividade pelo colunista Filipe Souza, na tarde de terça-feira (10). A única alteração feita pela CBF foi com relação ao horário da partida. Inicialmente, a entidade acenou para a realização da partida para as 16h, mas decidiu manter o horário de 19h. 
No jogo de ida, o Galo venceu por 3 a 0, no Mineirão, com três gols de Eduardo Sasha. Com o resultado, o time mineiro pode  até perder por dois gols de diferença que mesmo assim avança na competição.

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Essa será uma grande chance para os atleticanos que moram no ES acompanharem o clube de coração. Desde a reinauguração do Kleber Andrade, em dezembro de 2014, vários clubes grandes do futebol brasileiro atuaram no estádio, entretanto o Galo virá com  sua equipe principal pela primeira vez. Recentemente, as categorias de base do time mineiro jogaram no Klebão. O Sub-17 do Atlético-MG venceu o Porto Vitória pela Copa do Brasil e o sub-20 foi derrotado pelo Vasco na Supercopa. 
Os principais rivais do Galo já atuaram no Kleber Andrade mais de uma vez nos últimos anos. Em 2016, o Cruzeiro venceu o Rio Branco em amistoso, e perdeu para o Flamengo no Brasileirão. No mesmo ano,  o América-MG disputou três jogos no Klebão: perdeu duas vezes para o Flamengo (Brasileiro e Sul-Americana) e também foi derrotado pelo Fluminense, em jogo válido pelo Brasileirão.

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