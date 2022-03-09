Torcedor pode gastar até R$ 1,2 mil por ano para ver todos os jogos do seu time na TV

Plataformas de streaming invadiram o meio esportivo e já transmitem as principais competições do mundo Crédito: Divulgação

Quarta-feira é um tradicional dia de rodada de campeonatos de futebol no Brasil e, neste 9 de março, não será diferente. O seu time do coração pode estar em campo em alguma competição importante, mas você já sabe onde assistir ao jogo? Provavelmente sim, afinal um torcedor apaixonado sempre fica ligado nisso. Mas temos que concordar que essa é uma informação que já foi muito mais fácil de ser obtida. Nos novos tempos não é tão óbvio que a partida será transmitida onde você já está habituado a acompanhar o esporte.

O confronto entre Juazeirense-BA e Vasco, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, e que será disputado nesta quarta-feira, é um exemplo. O jogo é exclusivo do Prime Video, serviço de streaming da Amazon, que adquiriu junto à Rede Globo o direito de transmissão de 36 partidas da competição nacional, sendo 30 com exclusividade.

A entrada do Prime Vídeo no mundo do esporte é mais um reflexo da nova distribuição de direitos esportivos das principais competições no planeta. O modelo antigo, preso às TVs abertas e pagas não existe mais, o que promove o ingresso de novas plataformas no mercado e o reposicionamento de quem antes possuía a maioria das competições.

Acompanhar jogos em pay-per-view nunca foi algo barato no Brasil. A divisão de direitos de transmissão das competições e os diversos canais com potencial para transmitir jogos criaram uma expectativa de que o preço para acompanhar o time de coração ao longo de uma temporada apresentaria uma redução. Entretanto, isso não aconteceu. O torcedor fiel ainda terá que desembolsar uma quantia significativa ao longo de um ano para vibrar com seu clube na telinha.

VAMOS ÀS CONTAS

Nessa primeira conta, vou usar o Vasco como exemplo. O time Cruz-Maltino disputa neste momento o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. O Estadual do Rio de Janeiro negociou seus direitos com a Record, que passa jogos das quatro equipes principais (Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco) ao longo da competição. Para não ficar refém da TV aberta e acompanhar todos os jogos do Gigante da Colina, o torcedor precisa adquirir o Cariocão Play, que funciona como plataforma independente ou atrelado a um serviço de TV paga como Sky, Directv Go e Claro. O valor do pacote cheio da competição é de R$ 129,00.

A Globo é a dona dos direitos da Copa do Brasil. A emissora transmite algumas partidas na TV aberta, mas oferece acesso a todos os jogos via Premiere Play, que também pode ser adquirido apenas no streaming ou em parceria com um provedor de TV fechada. O valor mais em conta fica a R$ 59,90 por mês. Entretanto, o Vasco terá nesta semana seu segundo jogo transmitido com exclusividade pelo Prime Video. Ou seja, o torcedor cruz-maltino, além de pagar pelo Premiere Play, terá que assinar também o streaming da Amazon, que custa R$ 9,90 ao mês. Para trabalhar com um valor mais em conta, vamos imaginar que o vascaíno vai contar com o Prime Video apenas no mês de março para ver esses dois jogos, e depois vai acompanhar as próximas partidas no Premiere Play.

Além dessas duas competições, o Vasco disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, disponível no Premiere Play. Então, para assegurar que vai ver todos os jogos do Vasco na temporada, o vascaíno tem que desembolsar: R$ 129,90 (Carioca), R$ 9,90 (Copa do Brasil no Prime Vídeo) e mais R$ 479,20 (referente a 8 meses que garantem a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro no Premiere Play). Um total de R$ 619,00.

Essa conta, é claro, está sujeita a algumas variações. Uma delas é conforme o Estado de cada clube. O Campeonato Paulista, por exemplo, teve seus direitos desta temporada dividido entre Record, YouTube e HBO Max/Estádio TNT Sports, Premiere Play e Paulistão Play, esses dois últimos em formatos pay-per-view. A oferta de jogos gratuitos é muito maior que em outros campeonatos estaduais. Logo, o custo acaba ficando um pouco mais barato para o torcedor, mas nada que saia por menos de R$ 540,00 ao ano, incluindo o Estadual nas plataformas acima citadas e o Premiere Play para Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

LIBERTADORES

O Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. Título que foi exibido em TV aberta pelo SBT Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Outro fator que interfere diretamente nos valores a serem pagos pelo torcedor é a quantidade de competições relevantes que seu time do coração disputa. Quando usei o Vasco como exemplo deixei de fora a Libertadores, já que o time não disputa o torneio. No valor referente ao Campeonato Paulista, o valor é compatível com a realidade do Santos, que também não disputa a competição continental.

Vamos usar agora Flamengo e Fluminense como exemplo. O Rubro-Negro e o Tricolor disputam nesta temporada: o Estadual, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, competição que tem seus direitos de transmissão de TV aberta ligados ao SBT, na TV fechada à ESPN e Fox Sports, e à Conmebol TV no pay-per-view.

O SBT transmite um ou dois jogos de equipes brasileiras por semana. O mesmo fazem ESPN e Fox Sports, porém com um número maior de partidas. Única com 100% dos jogos, a Conmebol TV oferece a flamenguistas e tricolores o acesso a todos os jogos de seus times. O pay-per-view da Conmebol não possui streaming próprio, só pode ser assinado junto a algum pacote já existente em Sky, Directv Go e Claro. Dentro dessas condições, se o torcedor escolher os pacotes mais baratos de Claro e DirecTV Go, e adicionar a Conmebol TV o valor do plano fica em R$ 110,00 por mês. Já na Sky o combo mais em conta sai a R$ 81,80 por mês, valor que vamos trabalhar neste levantamento.

Logo, o torcedor do Flamengo terá que desembolsar: R$ 129,90 (Carioca no pay-per-view do Estadual), R$ 479,20 (referente a 8 meses que garantem a Copa do Brasil e o Brasileirão no Premiere Play), além de pelo menos R$ 572,60 (Libertadores em uma TV a cabo com acesso à Conmebol TV durante 7 meses). Total de R$ 1.181,70. Valor para assegurar que terá acesso a todos os jogos do Rubro-Negro na temporada. Esta conta também vale para o torcedor do Fluminense. Como estreou antes na Libertadores, todos os seus jogos até aqui passaram no SBT, o que não acontecerá a partir de abril.