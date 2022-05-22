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Vale Encantado

Homem e adolescente são baleados após saírem de bar em Vila Velha

O ajudante de pedreiro de 26 anos e o adolescente de 17 estavam andando de bicicleta, pararam para comprar um cigarro e, ao saírem do bar, foram surpreendidos pelo atirador

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 10:11

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 mai 2022 às 10:11
Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha
Vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Um ajudante de pedreiro de 26 anos e uma adolescente de 17 foram baleados na noite deste sábado (21) no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na Grande Vitória.
De acordo com o ajudante de pedreiro, que prefere não ser identificado, ele e o amigo estavam andando de bicicleta pelo bairro. Eles decidiram parar para comprar cigarro em um bar e quando voltaram para a rua foram surpreendidos pelo atirador já com a arma em punho na Rua São Cristóvão. O homem de 26 anos levou um tiro de raspão na cabeça, enquanto o mais jovem foi atingido no ombro.
"Assim que saímos (do bar), fomos curvar em uma rua, apareceu um cara e começou a atirar para cima de nós. Não tivemos nem como fazer nada. Só deu para ficar no chão quietinho e esperar em Deus. Só estava esperando o pior, de ele vir e terminar. Nunca passei por isso, foi a primeira vez", disse.
A vítima conta que o no momento do ataque, o adolescente conseguiu correr, mas ele ficou deitado no chão. Ao recuperar a consciência, o ajudante de pedreiro, atingido na cabeça, se levantou e pediu ajuda a um primo. Segundo ele, a rua estava cheia de crianças e de moradores, que correram para suas casas.
O atirador fugiu e, até o momento, não foi identificado e preso. Moradores do entorno contam que traficantes estão tentando dominar a região de Vale Encantado. Por esse motivo, a comunidade está convivendo com a insegurança.
A Polícia Militar, por meio de nota, disse que recebeu a informação de que uma briga estaria acontecendo em Vale Encantado e que havia um homem armado. Os militares foram ao local, mas não localizaram suspeitos. Depois, foram informados de que havia um baleado no Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia e outro no Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

Atualização

23/05/2022 - 7:43
Após a publicação da matéria, a equipe da TV Gazeta esteve no local e apurou mais informações sobre a dinâmica do crime. O título e o texto foram atualizados. 

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