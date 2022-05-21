Operação prende namorada de suspeito de balear PM aposentado em Linhares

Armas e drogas foram apreendidas durante operação para localizar suspeito de balear policial em Linhares. Crédito: Polícia Militar | Divulgação

Segundo a PM, policiais foram até um sítio onde o suspeito estaria morando e encontraram a namorada do suspeito do crime, que tentou fugir durante a abordagem policial, mas acabou detida. Com ela, foi apreendida uma pistola calibre .380.

Para os militares, a jovem de 18 anos contou que, momentos antes da chegada dos policiais, o namorado dela fugiu para uma área de mata. A PM disse que apesar de buscas serem realizadas no local, ele não foi encontrado.

Dentro da casa, estavam o pai da jovem e o homem de 43 anos, que confessou ter escondido uma submetralhadora .380 de fabricação artesanal e três carregadores em um cafezal a mando do suspeito de atirar no PM aposentado. Na residência, os policiais encontraram uma escopeta calibre 12 de fabricação artesanal, um carregador de submetralhadora, sete munições .380 e três pedras de crack.

A Polícia Civil informou que, na Delegacia Regional de Linhares, a jovem de 18 anos e o homem de 43 foram autuados em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, e liberados para responder em liberdade, após pagamento da fiança arbitrada pelo delegado plantonista.

RELEMBRE O CASO

A tentativa de assalto em que o policial militar aposentado foi baleado ocorreu na tarde do dia 29 de abril, na localidade de Chapadão do Quinze, em Linhares.

Na época, a Polícia Militar informou que a vítima estava chegando a uma propriedade, onde trabalhava como segurança, quando foi abordada pelos suspeitos, que dispararam três tiros contra o PM aposentado. Ele levou um tiro na virilha, um no ombro e outro na cabeça, de raspão. Apesar dos ferimentos, ele conseguiu dirigir até o Hospital Rio Doce, onde recebeu atendimento.