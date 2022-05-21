Operação prende namorada de suspeito de balear PM aposentado em Linhares

Uma operação para prender um jovem de 27 anos, suspeito de balear um policial militar aposentado em uma tentativa de assalto em Linhares, resultou na prisão da namorada dele, de 18 anos, e de um homem de 43 anos, na manhã deste sábado (21), na localidade de Patrimônio da Bagueira, Zona Rural do município no Norte do Espírito Santo. As prisões ocorreram em ação conjunta das polícias Civil e Militar. O crime aconteceu no dia 29 de abril deste ano.
Segundo a PM, policiais foram até um sítio onde o suspeito estaria morando e encontraram a namorada do suspeito do crime, que tentou fugir durante a abordagem policial, mas acabou detida. Com ela, foi apreendida uma pistola calibre .380.
Para os militares, a jovem de 18 anos contou que, momentos antes da chegada dos policiais, o namorado dela fugiu para uma área de mata. A PM disse que apesar de buscas serem realizadas no local, ele não foi encontrado.
Dentro da casa, estavam o pai da jovem e o homem de 43 anos, que confessou ter escondido uma submetralhadora .380 de fabricação artesanal e três carregadores em um cafezal a mando do suspeito de atirar no PM aposentado. Na residência, os policiais encontraram uma escopeta calibre 12 de fabricação artesanal, um carregador de submetralhadora, sete munições .380 e três pedras de crack.
A Polícia Civil informou que, na Delegacia Regional de Linhares, a jovem de 18 anos e o homem de 43 foram autuados em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, e liberados para responder em liberdade, após pagamento da fiança arbitrada pelo delegado plantonista.
RELEMBRE O CASO
A tentativa de assalto em que o policial militar aposentado foi baleado ocorreu na tarde do dia 29 de abril, na localidade de Chapadão do Quinze, em Linhares.
Na época, a Polícia Militar informou que a vítima estava chegando a uma propriedade, onde trabalhava como segurança, quando foi abordada pelos suspeitos, que dispararam três tiros contra o PM aposentado. Ele levou um tiro na virilha, um no ombro e outro na cabeça, de raspão. Apesar dos ferimentos, ele conseguiu dirigir até o Hospital Rio Doce, onde recebeu atendimento.
Suspeito do crime foi identificado pela polícia, e também é suspeito de outros roubos em propriedades rurais da região de Linhares, Sooretama e Rio Bananal.