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Em rua de Cachoeiro

Adolescente de 14 anos desmaia após ser agredida pelo ex no ES

Guarda precisou disparar a arma de choque contra o suspeito para impedir que ele fugisse. A vítima, com o rosto sangrando, desmaiou ao se aproximar dos agentes

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 11:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 mai 2022 às 11:08
Adolescente é agredida pelo ex namorado em Cachoeiro
Suspeito foi socorrido pelo Samu e levado para um Pronto Atendimento na cidade Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal de Cachoeiro
Uma adolescente de 14 anos foi agredida por um ex-namorado e chegou a desmaiar no meio da rua na noite da última sexta-feira (20) no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Guarda Civil Municipal precisou disparar a arma de choque contra o suspeito para impedir que ele fugisse.
Segundo o registro da Guarda, os agentes faziam uma ronda preventiva por conta de um evento no bairro, quando foram abordados por populares que informaram que um homem estava agredindo a moça no meio da rua.

ROSTO SANGRANDO

Ao ver a viatura dos guardas, a vítima, com o rosto sangrando, desmaiou ao se aproximar dos agentes. Logo atrás, viram o suspeito, que tentou fugir. Segundo registro do fato, os agentes atiraram com arma de choque por três vezes. Ele retirou os dardos com as próprias mãos.
O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um Pronto Atendimento na cidade, liberado e levado para a delegacia. Já a adolescente, foi encaminhada ao Hospital Infantil São Francisco de Assis, no bairro Aquidaban. A informação da unidade é de que ela recebeu alta médica.
O agressor foi levado para a Delegacia de Cachoeiro. Sobre a prisão, a Polícia Civil disse não localizou a ocorrência, pois durante feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente.

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