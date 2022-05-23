Adolescente de 14 anos desmaia após ser agredida pelo ex no ES

Uma adolescente de 14 anos foi agredida por um ex-namorado e chegou a desmaiar no meio da rua na noite da última sexta-feira (20) no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Guarda Civil Municipal precisou disparar a arma de choque contra o suspeito para impedir que ele fugisse.
Segundo o registro da Guarda, os agentes faziam uma ronda preventiva por conta de um evento no bairro, quando foram abordados por populares que informaram que um homem estava agredindo a moça no meio da rua.
ROSTO SANGRANDO
Ao ver a viatura dos guardas, a vítima, com o rosto sangrando, desmaiou ao se aproximar dos agentes. Logo atrás, viram o suspeito, que tentou fugir. Segundo registro do fato, os agentes atiraram com arma de choque por três vezes. Ele retirou os dardos com as próprias mãos.
O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um Pronto Atendimento na cidade, liberado e levado para a delegacia. Já a adolescente, foi encaminhada ao Hospital Infantil São Francisco de Assis, no bairro Aquidaban. A informação da unidade é de que ela recebeu alta médica.
O agressor foi levado para a Delegacia de Cachoeiro. Sobre a prisão, a Polícia Civil disse não localizou a ocorrência, pois durante feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente.