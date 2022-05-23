Adolescente de 14 anos desmaia após ser agredida pelo ex no ES

Segundo o registro da Guarda, os agentes faziam uma ronda preventiva por conta de um evento no bairro, quando foram abordados por populares que informaram que um homem estava agredindo a moça no meio da rua.

Ao ver a viatura dos guardas, a vítima, com o rosto sangrando, desmaiou ao se aproximar dos agentes. Logo atrás, viram o suspeito, que tentou fugir. Segundo registro do fato, os agentes atiraram com arma de choque por três vezes. Ele retirou os dardos com as próprias mãos.