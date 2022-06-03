"Prestei as informações e agora as instituições vão apurar", diz Pazolini sobre acusações contra o governo do ES

O prefeito Lorenzo Pazolini, em imagem reproduzida de vídeo, quando faz acusações contra o governo do ES Crédito: Reprodução

"Eu prestei as informações e agora as instituições vão apurar. E se houver fundamento, os resultados virão. A sociedade assistirá, novamente, saberá de tudo que ocorreu. As instituições precisam de tempo para investigar. Isso é natural", disse.

Your browser does not support the audio element. Entrevista da CBN com Lorenzo Pazolini

Em seu discurso durante a inauguração de uma escola municipal, em 14 de maio, o prefeito da Capital afirmou que a proposta teria sido feita em uma reunião no Palácio Anchieta, em 2021. Ele não especificou nenhum nome envolvido ou a data que o episódio teria acontecido.

Quando questionado sobre quais informações entregou às autoridades, Pazolini, na entrevista à CBN, disse que não poderia dar detalhes.

"Eu não posso me manifestar sobre isso, porque tudo isso está em sigilo. Pode trazer prejuízos para as investigações. Temos de aguardar o prazo para que as coisas transcorram normalmente" Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória em entrevista à CBN nesta sexta-feira

PREFEITO DIZ SER AUTOR DE OUTRA DENÚNCIA

Durante a entrevista desta sexta-feira (3), Lorenzo Pazolini revelou que ele foi o autor da representação que resultou na Operação Volátil . A ação investiga suposta fraude e superfaturamento em compras de álcool em gel feitas pelo governo do Espírito Santo.

"Eu apresentei as provas à Polícia Federal, apresentei as provas aos órgãos de controle e aquilo foi investigado durante quase dois anos. E é um tempo necessário para que as instituições apurem, para que a verdade venha à tona e não sejam cometidas injustiças".

LINHA DO TEMPO

14 de maio de 2022

Em um vídeo que circulou em aplicativos de mensagens, Pazolini aparece discursando em evento oficial da prefeitura afirmando que teria recebido proposta de uma autoridade do governo estadual para participar de esquema fraudulento em uma licitação do Estado para obra na Capital. A proposta teria sido feita em uma reunião no Palácio Anchieta, em 2021.





No mesmo dia, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que ingressaria com uma representação no Ministério Público Estadual (MPES) para que o prefeito informasse a quem ele estava se referindo e que comprovasse suas acusações.





16 de maio de 2022

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), entrega “documentos contendo informações sobre a possível prática de crimes" à Superintendência da Polícia Federal. A PF, entretanto, não explicou o teor da denúncia e se o material tem relação com uma acusação feita pelo prefeito contra o governo estadual.





17 de maio de 2022

O Ministério Público Estadual (MPES) notificou o prefeito Lorenzo Pazolini. Por e-mail institucional, a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, estabeleceu o prazo de cinco dias úteis para que Pazolini apresentasse fatos concretos e explicasse as acusações sobre suposta irregularidade.





19 de maio de 2022

Ao final da solenidade de posse dos novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o governador Renato Casagrande (PSB) disse à reportagem de A Gazeta que a declaração do prefeito foi "muito violenta e mentirosa". Ele também disse não compreender quais são as motivações e as razões de Pazolini para "ficar permanentemente com uma disputa com o governo do Estado".





20 de maio de 2022

Após analisar os documentos entregues pelo prefeito, a Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo decidiu encaminhá-los à Procuradoria-Geral da República (PGR). A remessa dos documentos foi motivada pela menção, no material, de autoridade com foro privilegiado. O teor dos documentos não foi informado.





24 de maio de 2022

Às 22 horas, o Ministério Público Estadual recebeu a resposta do prefeito Lorenzo Pazolini em relação à notificação enviada pela procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade. Os detalhes da resposta não foram divulgados pelo MPES, nem pela defesa do prefeito.