PF envia denúncia de Pazolini para análise da Procuradoria-Geral da República

A PF esclareceu que o encaminhamento dos documentos ocorre pela simples menção a uma autoridade com prerrogativa de foro, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) . Por esse entendimento, basta apenas a citação do nome de alguma autoridade com foro privilegiado para que a apuração dos fatos deixe de ser feita por delegado da Polícia Federal e passe a exigir supervisão e autorização do tribunal competente.

Embora Pazolini e a PF não tenham informado a qual autoridade os documentos se referem, a única autoridade do governo estadual em que a requisição de investigação cabe à Procuradoria-Geral da República é o governador do Estado. O tribunal competente para autorização e supervisão de investigação contra governador, em acusações criminais, é o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sede da Superintendência da Polícia Federal no ES: documentos enviados à PGR Crédito: SRPF/ES

O encaminhamento dos documentos à PGR tem como objetivo evitar qualquer apuração sem autorização do Tribunal competente e não significa que há uma acusação direta ao governador, mas que, em tese, o nome dele é mencionado no expediente entregue por Pazolini à Polícia Federal.

Com isso, agora caberá à Procuradoria-Geral da República a análise da documentação entregue pelo prefeito de Vitória à PF. A assessoria da PGR informou que os documentos citados pela Federal ainda não entraram no sistema do órgão.

GOVERNO ESPERA RAPIDEZ NA APURAÇÃO

Após ser informado sobre o encaminhamento da documentação, o governo do Estado, em nota, reiterou "o total interesse na averiguação dos fatos narrados com a maior brevidade possível, pois não se pode admitir, no Estado Democrático de Direito, o uso de instituições como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal com objetivos eleitorais, devendo quem assim procede responder por sua conduta."

A nota também ressalta que o Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Espírito Santo, também tomou as providências cabíveis para apuração dos supostos crimes contra a administração pública narrados por Pazolini.

A Gazeta nesta quinta-feira (19), o governador Já em entrevista paranesta quinta-feira (19), o governador Renato Casagrande (PSB) ressaltou que, mesmo que o prefeito não tenha citado nomes, considerava que Pazolini estava se direcionando a ele, por ser a única autoridade do governo do Estado que despacha com prefeitos no Palácio Anchieta.

Na ocasião, o governador afirmou que a declaração do prefeito foi "violenta e mentirosa". Ele ressaltou que assim que tomou conhecimento das acusações do prefeito, solicitou à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) que encaminhasse representação ao MPES para que o prefeito apresentasse provas.

MPES deu cinco dias para o prefeito apresentar informações e fatos concretos sobre as acusações feitas durante evento oficial da prefeito. O prazo vence na próxima terça-feira (24). Nesta sexta (20), a defesa de Pazolini solicitou ao MPES acesso aos autos da representação e, segundo a assessoria do órgão, o pedido foi atendido.

PREFEITURA NÃO SE MANIFESTA

Desde o último sábado, A Gazeta tem procurado a Prefeitura de Vitória pedindo esclarecimentos sobre as acusações que Pazolini fez em evento oficial, como chefe do Executivo municipal. Nesta sexta-feira, a assessoria do prefeito manteve a resposta de que não vai se manifestar sobre o assunto.

Além disso, a assessoria não informou se Pazolini já recebeu a notificação do MPES, se já a respondeu ou quando irá respondê-la. Com isso, já são sete dias sem respostas para os seguintes questionamentos: