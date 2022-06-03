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Mudança de tempo

Fim de semana deve ser com chuva e friozinho no ES

Chegada de frente fria já nesta sexta-feira (3) afasta o calor e ameniza as temperaturas em todas as regiões; cenário muda só a partir de segunda (6)

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 10:17

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 jun 2022 às 10:17
Frente fria chega e fecha o tempo no Espírito Santo com chuvas e ventos fortes
Frente fria chega e deve fechar o tempo no Espírito Santo já a partir da tarde desta sexta-feira (3) Crédito: Ricardo Medeiros
Os últimos dias até foram com mais calor, porém o fim de semana no Espírito Santo não deve ser com sol e tempo firme. Isso porque, segundo a meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o tempo muda já a partir da tarde desta sexta-feira (3), com a chegada de uma frente fria pelo litoral, que avança para as demais regiões do Estado.
Com o aumento de nuvens, existe previsão de chuva fraca por toda a metade Sul do Estado (inclusive na Grande Vitória) e também no trecho sul da Região Nordeste.

SÁBADO E DOMINGO

No sábado (4), o tempo fica ainda mais fechado e instável em todo o Estado. Previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo menos frequente nas cidades perto da divisa com Minas Gerais. Já as temperaturas caem de forma geral, com a máxima não ultrapassando os 28 °C na Grande Vitória. Em relação às mínimas, elas devem ficar perto dos 10°C nas áreas mais elevadas da Região Serrana.
No domingo (5), o cenário pouco muda e a probabilidade de pancadas de chuva se mantém para todo o Estado, porém sem muita intensidade. Segundo o Incaper, a nebulosidade se mantém, da mesma forma que as temperaturas seguem mais amenas.
No fim do dia, a frente fria perde força, mas é provável que ocorram pancadas na faixa litorânea, especialmente no Norte, inclusive no começo da próxima semana. Na segunda-feira (6), o tempo deve começar a abrir já pela manhã.

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