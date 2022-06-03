Um vendedor ambulante foi esfaqueado dentro do Terminal de Carapina, na Serra, na tarde desta sexta-feira (3). Imagem registrada no local mostra o homem sentado no chão, encostado na parede, atrás de uma caixa com balas e chicletes. Outro homem que passava pelo local pegou uma blusa e amarrou no braço da vítima, que estava sangrando. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para atendimento médico.
Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Militar foi informada por um vigilante que o caso foi uma briga entre ambulantes, e um deles foi agredido e esfaqueado. Segundo a PM, os envolvidos fugiram do local logo após o fato. Até a tarde desta sexta-feira, a corporação não havia localizado a vítima ou algum suspeito.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) detalhou que três homens se aproximaram da vítima, quando o golpe foi desferido e os três fugiram em seguida. Em nota, a instituição explicou que já solicitou as imagens de videomonitoramento, que ficarão à disposição da polícia para ajudar nas investigações.
Vendedor ambulante é esfaqueado no Terminal de Carapina, na Serra