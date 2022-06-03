Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Vendedor ambulante é esfaqueado no Terminal de Carapina, na Serra

Crime ocorreu nesta sexta-feira (3) e a motivação ainda é desconhecida. A Polícia Militar foi informada que o caso aconteceu durante uma briga entre ambulantes

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 16:09

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

03 jun 2022 às 16:09
Vendedor ambulante é esfaqueado em terminal na Serra
Vendedor ambulante foi esfaqueado em terminal na Serra Crédito: Reprodução I Leitor A Gazeta
Um vendedor ambulante foi esfaqueado dentro do Terminal de Carapina, na Serra, na tarde desta sexta-feira (3). Imagem registrada no local mostra o homem sentado no chão, encostado na parede, atrás de uma caixa com balas e chicletes. Outro homem que passava pelo local pegou uma blusa e amarrou no braço da vítima, que estava sangrando. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para atendimento médico.
Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Militar foi informada por um vigilante que o caso foi uma briga entre ambulantes, e um deles foi agredido e esfaqueado. Segundo a PM, os envolvidos fugiram do local logo após o fato. Até a tarde desta sexta-feira, a corporação não havia localizado a vítima ou algum suspeito. 
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) detalhou que três homens se aproximaram da vítima, quando o golpe foi desferido e os três fugiram em seguida. Em nota, a instituição explicou que já solicitou as imagens de videomonitoramento, que ficarão à disposição da polícia para ajudar nas investigações.
Vendedor ambulante é esfaqueado no Terminal de Carapina, na Serra

Veja Também

Prédio do Ibama em Vitória volta a ser alvo de invasões e furtos

Menino de 2 anos sofre acidente com moedor de café em Ibatiba

Caminhoneiro é feito refém e tem carga roubada em Iúna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceturb-ES crime Polícia Civil Serra Polícia Militar Terminal de Carapina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados