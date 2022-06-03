Menino de 2 anos sofre acidente com moedor de café em Ibatiba

Um menino, de 2 anos e 11 meses, ficou gravemente ferido na manhã desta sexta-feira (3) após um acidente com um moedor de café. O acidente foi na zona rural Ibatiba, na Região do Caparaó. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) fez a remoção da vítima para hospital de Vitória.
Segundo informações do Notaer, o garoto enfiou uma das pernas na máquina e sofreu lesões graves. O acidente aconteceu por volta das 8h e o Corpo de Bombeiros Militar foi logo acionado para o atendimento pré-hospitalar.
Por conta da gravidade, os bombeiros acionaram também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, o Notaer foi mobilizado para fazer a remoção da vítima para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória.
Notaer e Samu fizeram a remoção aérea e o menino está no hospital recebendo atendimento. O estado de saúde da criança não foi informado.