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Resgate de helicóptero

Menino de 2 anos sofre acidente com moedor de café em Ibatiba

Segundo o Notaer, o garoto enfiou uma das pernas na máquina e teve lesões graves na manhã desta sexta (3). Helicóptero fez o resgate da vítima para Vitória

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 13:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 jun 2022 às 13:18
Criança de 2 anos sofre acidente com moedor de café
Criança de 2 anos sofre acidente com moedor de café Crédito: Divulgação/ Notaer
Um menino, de 2 anos e 11 meses, ficou gravemente ferido na manhã desta sexta-feira (3) após um acidente com um moedor de café. O acidente foi na zona rural Ibatiba, na Região do Caparaó. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) fez a remoção da vítima para hospital de Vitória.
Segundo informações do Notaer, o garoto enfiou uma das pernas na máquina e sofreu lesões graves. O acidente aconteceu por volta das 8h e o Corpo de Bombeiros Militar foi logo acionado para o atendimento pré-hospitalar.
Por conta da gravidade, os bombeiros acionaram também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, o Notaer foi mobilizado para fazer a remoção da vítima para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória.
Notaer e Samu fizeram a remoção aérea e o menino está no hospital recebendo atendimento. O estado de saúde da criança não foi informado. 

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