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Surpresa

Pela 2ª vez, moradora de Cachoeiro dá à luz dentro de banheiro

Após ter a primeira filha no banheiro de um hospital, em 2020, jovem deu à luz ao segundo filho no mesmo ambiente, mas na casa da mãe dela, na última segunda (30)

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 20:28

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

02 jun 2022 às 20:28
Pela segunda vez, a auxiliar administrativa Milena Caetano, de 23 anos, deu à luz dentro de um banheiro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O pequeno Lucas Gabriel nasceu na noite da última segunda-feira (30), de forma parecida com a que a irmã dele veio ao mundo em fevereiro de 2020.
Parto no banheiro: Moradora de Cachoeiro dá à luz pela segunda vez
A mãe Milena Caetano com o filho Lucas Gabriel Crédito: Arquivo pessoal
Em conversa com a reportagem, Milena, que mora no bairro Gilson Carone, contou que Lucas Gabriel nasceu no banheiro da casa da mãe dela, no bairro Monte Cristo. “Comecei a sentir contrações e falei com a minha mãe, mas disse que só iria para o hospital quando as contrações aumentassem”, explicou.
Segundo a jovem, após comentar sobre as contrações com a mãe, ela foi ao banheiro e, como as dores aumentaram, ela permaneceu no local. “Minha mãe me chamou para ir ao hospital e ligou para uma pessoa ir me buscar, mas a bolsa rompeu bem ali, no chão do banheiro. Minha tia ajudou a enrolar o bebê e eu ainda estava no chão até o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegar”, lembrou a auxiliar administrativa.

SAMU FOI AO LOCAL PRESTAR ATENDIMENTO

A técnica de enfermagem Taynara Villarinho, que atuou na ocorrência do Samu com o condutor socorrista Thiago José, disse que a equipe foi acionada sabendo que o bebê já havia nascido. “Chegamos lá e a mãe estava dentro do banheiro”, informou.
No local, foram prestados os primeiros socorros à auxiliar administrativa e ao bebê. “Estava tudo bem. Depois entramos em contato com o médico e ele nos liberou para cortar o cordão umbilical”, comentou a técnica em enfermagem. Em seguida, Milera e o filho Lucas Gabriel foram levados ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro.
De acordo com dados da coordenação do Samu, somente neste ano, já foram registrados oito partos nessas condições de realização em residência ou com apoio nos municípios do Sul do Estado.
Parto no banheiro: Moradora de Cachoeiro dá à luz pela segunda vez
A técnica de enfermagem Taynara Villarinho e o condutor socorrista Thiago José com o bebê Lucas Gabriel Crédito: Divulgação \ Samu
Felizmente, Lucas Gabriel nasceu saudável e com nove meses. A mãe do pequeno explicou que, durante a semana, ela havia ido ao médico e o profissional avisou que o bebê estava perto de nascer.
"Fico feliz. Graças a Deus, tudo deu certo. O pessoal do Samu ajudou muito, a equipe foi muito profissional"
Milena Caetano - Auxiliar administrativa
Parto no banheiro: Moradora de Cachoeiro dá à luz pela segunda vez
Lucas Gabriel nasceu com nove meses Crédito: Arquivo pessoal

PRIMEIRO PARTO FOI NO BANHEIRO DE HOSPITAL

A primeira filha de Milena, a pequena Anna Alice, atualmente com 2 anos, nasceu no dia 26 de fevereiro de 2020, também dentro de um banheiro. “Foi no banheiro do Hospital Evangélico. Eu estava tomando banho sentada na cadeira e, quando levantei, a bebê 'saiu'. Só deu tempo de segurar e chamar a enfermeira”, contou a auxiliar administrativa de 23 anos, explicando que a filha nasceu prematura, com 34 semanas. “Foi uma surpresa. A bolsa estourou do nada”, complementou.
Para Milena, não ter sofrido tanto com as dores do parto durante o nascimento de seus dois filhos foi uma verdadeira sorte. “Eu sou muito escandalosa. Então, a primeira vez foi sorte. Já neste parto recente, na hora, eu senti dor. Mas não foi um sofrimento. Digo que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar”, brincou, agradecendo pela saúde dos filhos.
Parto no banheiro: Moradora de Cachoeiro dá à luz pela segunda vez
Anna Alice recém-nascida em 2020 (à esquerda) e com dois anos em 2022 (à direita) Crédito: Arquivo pessoal

PARTO DENTRO DE CASA EM GUAÇUÍ

No mesmo dia em que Lucas Gabriel nasceu no banheiro da avó dele em Cachoeiro de Itapemirim, uma outra criança nascia em um parto realizado dentro de casa, na segunda-feira (30), no bairro Tancredo Neve, em Guaçuí.
Segundo a coordenação do Samu, a equipe foi acionada para ir ao local e ajudou no parto dentro da residência. Após os primeiros cuidados, mãe e filha foram levadas para a maternidade.
Parto no banheiro: Moradora de Cachoeiro dá à luz pela segunda vez
Equipe do Samu com bebê que nasceu em uma residência, em Guaçuí Crédito: Divulgação | Samu

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