Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Beira-Mar

Prédio do Ibama em Vitória volta a ser alvo de invasões e furtos

Agentes da Prefeitura de Vitória recolheram o material que estava sendo furtado na manhã desta sexta (3), mas suspeito conseguiu fugir

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 13:06

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 jun 2022 às 13:06
Agentes da Prefeitura recolhem objetos que estavam sendo furtados do prédio do Ibama
Agentes da Prefeitura recolhem objetos que estavam sendo furtados do prédio do Ibama Crédito: Ricardo Medeiros
Agentes da Prefeitura de Vitória recolheram objetos que estavam sendo furtados do prédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que fica na Avenida Beira-Mar, na Capital, nesta sexta-feira (3). Segundo agentes da Guarda Municipal, que estavam no local, o suspeito que estava pegando o material fugiu.
O repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, flagrou o momento em que as equipes recolhiam o material furtado (veja vídeo abaixo). Demandada pela reportagem, a Guarda Municipal informou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e que os agentes apenas prestaram apoio.
Apesar da Guarda afirmar que a ocorrência foi atendida por militares, a Polícia Militar, por sua vez, informou que nenhuma ocorrência foi registrada no prédio do Ibama nesta sexta-feira.
Homem invadiu prédio do Ibama na manhã desta sexa-feira (3)
Homem invadiu prédio do Ibama na manhã desta sexa-feira (3) Crédito: Ricardo Medeiros
A reportagem demandou, também, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), que é responsável por recolher os objetos que estavam sendo furtados, mas ainda não obteve resposta. O texto será atualizado assim que houver novas informações.

SEGUNDA INVASÃO AO PRÉDIO EM 1 MÊS

Esta foi a segunda invasão ao prédio do Ibama em um mês. No dia 6 de maio, dois homens foram detidos após invadirem o edifício. Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal disse que a dupla entrou no local para furtar materiais da edificação — que está desativada, segundo a corporação.
De acordo com a PRF, um dos indivíduos foi imediatamente detido, mas o segundo ofereceu resistência e tentou se jogar do prédio. Após negociação com os policiais, o homem se entregou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vitória (ES) Ibama Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados