Prédio do Ibama em Vitória volta a ser alvo de invasões e furtos

Agentes da Prefeitura recolhem objetos que estavam sendo furtados do prédio do Ibama Crédito: Ricardo Medeiros

Agentes da Prefeitura de Vitória recolheram objetos que estavam sendo furtados do prédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que fica na Avenida Beira-Mar, na Capital , nesta sexta-feira (3). Segundo agentes da Guarda Municipal, que estavam no local, o suspeito que estava pegando o material fugiu.

A Gazeta, flagrou o momento em que as equipes recolhiam o material furtado (veja vídeo abaixo). Demandada pela reportagem, a Guarda Municipal informou que a ocorrência foi atendida pela O repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de, flagrou o momento em que as equipes recolhiam o material furtado. Demandada pela reportagem, a Guarda Municipal informou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e que os agentes apenas prestaram apoio.

Apesar da Guarda afirmar que a ocorrência foi atendida por militares, a Polícia Militar, por sua vez, informou que nenhuma ocorrência foi registrada no prédio do Ibama nesta sexta-feira.

Homem invadiu prédio do Ibama na manhã desta sexa-feira (3) Crédito: Ricardo Medeiros

A reportagem demandou, também, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), que é responsável por recolher os objetos que estavam sendo furtados, mas ainda não obteve resposta. O texto será atualizado assim que houver novas informações.

SEGUNDA INVASÃO AO PRÉDIO EM 1 MÊS

Esta foi a segunda invasão ao prédio do Ibama em um mês. No dia 6 de maio, dois homens foram detidos após invadirem o edifício . Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal disse que a dupla entrou no local para furtar materiais da edificação — que está desativada, segundo a corporação.