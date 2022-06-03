Passageiro atropelado em ponto de ônibus em Colatina tem perna amputada

O jovem de 19 anos ia para o trabalho, quando o acidente ocorreu. Já a vítima de 42 anos estava esperando o ônibus após sair de uma entrevista de emprego. Ele começaria no novo trabalho na segunda-feira (6).

Após o atropelamento, o motorista tentou fugir, se escondeu em um matagal próximo, mas foi encontrado por moradores. O condutor, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina, onde fez o teste do bafômetro, que comprovou a ingestão de álcool.