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Motorista embriagado

Passageiro atropelado em ponto de ônibus em Colatina tem perna amputada

Motorista embriagado atingiu o abrigo onde duas pessoas aguardavam por ônibus; condutor tentou fugir, mas acabou detido

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 20:37

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 jun 2022 às 20:37
Além de duas vítimas, acidente danificou ponto de ônibus
Carro invadiu ponto de ônibus e atingiu duas pessoas Crédito: Divulgação/PMES
O jovem de 19 anos atropelado na noite de quinta-feira (2) em um ponto de ônibus no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, teve parte da perna direita amputada. Segundo informações de familiares para a reportagem de A Gazeta, o outro homem atropelado, de 42 anos, está sedado em um leito de UTI do Hospital Silvio Avidos. O motorista do veículo que atingiu os dois dirigia embriagado e foi preso.
O jovem de 19 anos ia para o trabalho, quando o acidente ocorreu. Já a vítima de 42 anos estava esperando o ônibus após sair de uma entrevista de emprego. Ele começaria no novo trabalho na segunda-feira (6).
Ponto de ônibus destruído em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Após o atropelamento, o motorista tentou fugir, se escondeu em um matagal próximo, mas foi encontrado por moradores. O condutor, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina, onde fez  o teste do bafômetro, que comprovou a ingestão de álcool.
Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por duas lesões corporais culposas e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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