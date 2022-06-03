Homem que matou namorada em casa durante briga é preso no Sul do ES

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar. Responsável pelas investigações, o delegado Carlos Henrique Simões, titular da Delegacia de Conceição do Castelo, explicou a motivação do assassinato.

“O suspeito namorava a vítima e também namorava outra mulher. Ela, ao saber da situação, exigiu que ele decidisse se ficaria com ela ou com a outra. Ele, procrastinando essa situação, acabou não aceitando o que a vítima determinou e começou a brigar com ela, até que, em um momento de fúria, ele esfaqueou a mulher no pescoço”, relatou o delegado.

Maria da Penha Soares, de 54 anos, foi morta a facadas em Conceição do Castelo Crédito: Montagem| A Gazeta

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária. A corporação disse que o homem permaneceu em silêncio e disse que vai se manifestar somente em juízo. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.

RELEMBRE O CRIME

Maria da Penha Soares, de 54 anos, morreu após ser esfaqueada no dia 13 de maio deste ano, em Conceição do Castelo. Na ocasião, a Polícia Militar informou que a vítima gritou por socorro e uma das filhas dela, uma adolescente de 14 anos, tentou ajudar, mas o suspeito conseguiu fugir.

Em relato aos militares, a filha da mulher contou que ela estava no quarto quando ouviu uma briga entre a mãe e um homem, que a jovem não conhecia, no cômodo ao lado. Devido ao pedido de socorro de Maria Soares, a adolescente pegou uma faca e deu duas pancadas na porta.