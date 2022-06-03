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Foi esfaqueada

Homem que matou namorada em casa durante briga é preso no Sul do ES

Segundo a polícia, vítima descobriu que namorado também mantinha relacionamento com outra mulher e não aceitou a situação. Durante uma briga, ele teria a esfaqueado no pescoço

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 17:51

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 jun 2022 às 17:51
Um homem de 39 anos foi preso nesta quinta-feira (2), em Presidente Kennedy, no Sul do Estado, suspeito de esfaquear e matar Maria da Penha Soares, de 54 anos, no bairro Morro da Taioba, em Conceição do Castelo, no dia 13 de maio deste ano. Segundo a Polícia Civil, ele e a vítima namoravam o crime ocorreu durante uma briga que eles tiveram por conta de um relacionamento que ele mantinha com outra mulher.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar. Responsável pelas investigações, o delegado Carlos Henrique Simões, titular da Delegacia de Conceição do Castelo, explicou a motivação do assassinato.
“O suspeito namorava a vítima e também namorava outra mulher. Ela, ao saber da situação, exigiu que ele decidisse se ficaria com ela ou com a outra. Ele, procrastinando essa situação, acabou não aceitando o que a vítima determinou e começou a brigar com ela, até que, em um momento de fúria, ele esfaqueou a mulher no pescoço”, relatou o delegado.
matado a facadas Maria Soares, de 54 anos, em Conceição do Castelo
Maria da Penha Soares, de 54 anos, foi morta a facadas em Conceição do Castelo Crédito: Montagem| A Gazeta
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária. A corporação disse que o homem permaneceu em silêncio e disse que vai se manifestar somente em juízo. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.

RELEMBRE O CRIME

Maria da Penha Soares, de 54 anos, morreu após ser esfaqueada no dia 13 de maio deste ano, em Conceição do Castelo. Na ocasião, a Polícia Militar informou que a vítima gritou por socorro e uma das filhas dela, uma adolescente de 14 anos, tentou ajudar, mas o suspeito conseguiu fugir.
Em relato aos militares, a filha da mulher contou que ela estava no quarto quando ouviu uma briga entre a mãe e um homem, que a jovem não conhecia, no cômodo ao lado. Devido ao pedido de socorro de Maria Soares, a adolescente pegou uma faca e deu duas pancadas na porta.
Ainda de acordo com o que foi dito pela adolescente aos policiais, quando o suspeito abriu a porta, ele tentou segurá-la, mas ela conseguiu sair correndo. Após ela correr, o homem fugiu do local, deixando a mãe dela esfaqueada no quarto da casa.

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