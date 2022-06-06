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Brejetuba

PMs salvam cachorro preso dentro de saco após ser ferido com facão no ES

Segundo informações da Polícia Militar, um homem afirmou que agrediu o animal com um facão, pois ele estaria atacando uma galinha. Após chegada da polícia, uma voluntária esteve no local e resgatou o cão, agora chamado de Kevin

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 13:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 jun 2022 às 13:26
PM recebeu denuncia e ajudou a resgatar animal
PM recebeu denúncia e ajudou a resgatar animal Crédito: Montagem| A Gazeta
Um cachorro foi encontrado ferido e agonizando dentro de um saco em uma estrada, na manhã de domingo (5), em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, um homem afirmou que agrediu o animal com um facão, pois ele estaria atacando uma galinha. Depois, o colocou em um saco e o jogou em um barranco.
O crime aconteceu em uma fazenda em Vargem Grande, interior de Brejetuba. Aos policiais, uma mulher contou que um homem teria chegado para trabalhar, informando que havia agredido um cachorro e o deixado às margens da estrada em um saco.
Em contato com o suspeito, ele relatou para a polícia que há alguns dias um cachorro de rua, abandonado, estaria rondando a sua propriedade e que o filho dele havia o prendido no local. O cão, segundo o suspeito, era alimentado, mas pediu que o filho, um adolescente, soltasse o animal para ir embora.
Ao sair de casa no domingo de manhã, o homem teria se deparado com o cachorro atacando uma galinha, que seria da filha dele, de 2 anos. Na tentativa de impedir que o cão matasse a ave, ele contou que agrediu o cachorro com um facão e, acreditando que já estivesse morto, o colocou em um saco e o arremessou em um barranco.
Os militares foram até o local e o homem mostrou onde estava o cachorro. Vendo que ele estava vivo, os militares pediram ajuda a um grupo de voluntários de apoio animal: "Amigos da Rua de Brejetuba". Uma voluntária esteve no local e resgatou o cachorro. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.
Polícia Civil informou "que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos contra os animais e encaminhado ao Sistema Prisional".

RECUPERAÇÃO

Segundo informações do grupo "Amigos da Rua de Brejetuba", o cão, agora chamado de Kevin, está recebendo tratamento veterinário. O animal foi levado na manhã desta segunda-feira (6) para uma clínica de Vila Velha, gratuitamente, e já está recebendo o tratamento. 
O grupo é formado por cinco mulheres que fazem um atendimento social com cães em situação de rua, com o objetivo de castrar esses animais.

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