PMs salvam cachorro preso dentro de saco após ser ferido com facão no ES

PM recebeu denúncia e ajudou a resgatar animal Crédito: Montagem| A Gazeta

Um cachorro foi encontrado ferido e agonizando dentro de um saco em uma estrada, na manhã de domingo (5), em Brejetuba , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar , um homem afirmou que agrediu o animal com um facão, pois ele estaria atacando uma galinha. Depois, o colocou em um saco e o jogou em um barranco.

O crime aconteceu em uma fazenda em Vargem Grande, interior de Brejetuba. Aos policiais, uma mulher contou que um homem teria chegado para trabalhar, informando que havia agredido um cachorro e o deixado às margens da estrada em um saco.

Em contato com o suspeito, ele relatou para a polícia que há alguns dias um cachorro de rua, abandonado, estaria rondando a sua propriedade e que o filho dele havia o prendido no local. O cão, segundo o suspeito, era alimentado, mas pediu que o filho, um adolescente, soltasse o animal para ir embora.

Ao sair de casa no domingo de manhã, o homem teria se deparado com o cachorro atacando uma galinha, que seria da filha dele, de 2 anos. Na tentativa de impedir que o cão matasse a ave, ele contou que agrediu o cachorro com um facão e, acreditando que já estivesse morto, o colocou em um saco e o arremessou em um barranco.

Os militares foram até o local e o homem mostrou onde estava o cachorro. Vendo que ele estava vivo, os militares pediram ajuda a um grupo de voluntários de apoio animal: "Amigos da Rua de Brejetuba". Uma voluntária esteve no local e resgatou o cachorro. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante

Polícia Civil informou "que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos contra os animais e encaminhado ao Sistema Prisional".

RECUPERAÇÃO

Segundo informações do grupo "Amigos da Rua de Brejetuba", o cão, agora chamado de Kevin, está recebendo tratamento veterinário. O animal foi levado na manhã desta segunda-feira (6) para uma clínica de Vila Velha , gratuitamente, e já está recebendo o tratamento.