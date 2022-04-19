Idoso é detido suspeito de maus-tratos a animais em Vila Velha

Um idoso foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha na noite desta segunda-feira (18) suspeito de maus-tratos a animais. Cinco cães, além de uma carcaça, foram encontrados desnutridos e sem água e comida dentro um terreno do bairro Araçás, pelo qual ele é responsável.
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha estiveram no local após receberem denúncias de moradores. Um veterinário constatou o estado crítico dos animais. "O veterinário responsável pelo setor emitiu laudo de maus-tratos. No local, havia três cães machucados, com doenças de pele, dois filhotinhos e havia também um animal que já havia morrido, estava em decomposição no mesmo ambiente dos outros animais", disse a inspetora Suellem de Oliveira.
Ainda segundo Suellem, a Guarda Municipal já esteve outras duas vezes no local. "Nós já cumprimos, com o apoio do Meio Ambiente, duas outras ouvidorias no local. O proprietário do terreno já havia sido notificado, já havia sido feita a solicitação de adequação do local, mas não foi obedecida".
No terreno, os cães foram encontrados vivendo em meio ao lixo. "Muito medo, muita fome e muita sede. De tanto que a gente encontrou um animal morto, só a carcaça lá", relatou uma moradora que denunciou o proprietário e que prefere não ser identificada.
Ela, que vê a situação se repetindo há tempos, conta que tem receio de que a situação continue acontecendo. "A prefeitura vai, retira o lixo, retira os animais, a própria vizinhança vai e retira os animais, mas ele vai na rua, busca mais animais e joga dentro do terreno baldio, fecha e não deixa que ninguém os alimente, nem pegue, nem faça nada. Que eu me recordo faz mais de cinco anos (que isso acontece).
A Prefeitura de Vila Velha informou que os animais foram resgatados e levados para uma clínica veterinária conveniada com o município para receber o tratamento.
O g1 entrou em contato com a Polícia Civil para saber quais providências foram tomadas em relação ao idoso na delegacia e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.
*Com informações do g1 ES.