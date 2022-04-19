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Sinais de abandono

Idoso é detido suspeito de maus-tratos a animais em Vila Velha

Cinco cachorros foram encontrados desnutridos, sem água, comida e no meio do lixo em um terreno no bairro Araçás. O responsável foi conduzido para a delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2022 às 09:18

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 09:18

Cães foram encontrados desnutridos, sem água e sem comida em terreno de Vila Velha.
Cães foram encontrados desnutridos, sem água e sem comida em terreno de Vila Velha. Crédito: Archimedis Patricio/TV Gazeta
Um idoso foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha na noite desta segunda-feira (18) suspeito de maus-tratos a animais. Cinco cães, além de uma carcaça, foram encontrados desnutridos e sem água e comida dentro um terreno do bairro Araçás, pelo qual ele é responsável.
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha estiveram no local após receberem denúncias de moradores. Um veterinário constatou o estado crítico dos animais. "O veterinário responsável pelo setor emitiu laudo de maus-tratos. No local, havia três cães machucados, com doenças de pele, dois filhotinhos e havia também um animal que já havia morrido, estava em decomposição no mesmo ambiente dos outros animais", disse a inspetora Suellem de Oliveira.
Ainda segundo Suellem, a Guarda Municipal já esteve outras duas vezes no local. "Nós já cumprimos, com o apoio do Meio Ambiente, duas outras ouvidorias no local. O proprietário do terreno já havia sido notificado, já havia sido feita a solicitação de adequação do local, mas não foi obedecida".
No terreno, os cães foram encontrados vivendo em meio ao lixo. "Muito medo, muita fome e muita sede. De tanto que a gente encontrou um animal morto, só a carcaça lá", relatou uma moradora que denunciou o proprietário e que prefere não ser identificada.
Carcaça de animal foi encontrada em terreno em Vila Velha.
Carcaça de animal foi encontrada em terreno em Vila Velha Crédito: Archimedis Patricio/TV Gazeta
Ela, que vê a situação se repetindo há tempos, conta que tem receio de que a situação continue acontecendo. "A prefeitura vai, retira o lixo, retira os animais, a própria vizinhança vai e retira os animais, mas ele vai na rua, busca mais animais e joga dentro do terreno baldio, fecha e não deixa que ninguém os alimente, nem pegue, nem faça nada. Que eu me recordo faz mais de cinco anos (que isso acontece).
Prefeitura de Vila Velha informou que os animais foram resgatados e levados para uma clínica veterinária conveniada com o município para receber o tratamento. 
O g1 entrou em contato com a Polícia Civil para saber quais providências foram tomadas em relação ao idoso na delegacia e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.
*Com informações do g1 ES.

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