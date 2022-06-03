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Cachoeiro de Itapemirim

Cães em situação de maus-tratos são resgatados durante operação no ES

Animais foram encontrados na manhã desta sexta (3) em ação contra o tráfico de drogas. Um homem com mandado de prisão por tráfico foi preso

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 13:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 jun 2022 às 13:40
Dois cães que estavam em condições de maus-tratos foram encontrados em uma casa durante uma operação da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (3). Três quilos de cocaína, outras materiais e um pássaro sem registro foram apreendidos.
Segundo a Polícia Civil, o alvo da ação foi efetivar cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro contra pessoas que promoviam o tráfico de drogas nos bairros Rui Pinto Bandeira e Aeroporto.
A ação do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), segundo a polícia, contou com apoio de investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo).
O Felipe Vivas, titular da Denarc de Cachoeiro de Itapemirim, informou como ocorreu  a operação. "Realizamos uma série de diligências e conseguimos identificar as pessoas que realizavam o tráfico de entorpecentes na região. Imediatamente, pedimos os mandados de busca e apreensão e prisão, que foram expedidos pelo Poder Judiciário e cumpridos nesta sexta-feira", disse.
Durante a ação, foi preso um homem de 22 anos. Uma motocicleta, buchas de maconha, pedras de crack, haxixe, uma balança de precisão, R$ 2.883 e um pássaro da fauna silvestre sem anilha foram apreendidos. 
De acordo com a Polícia Civil, a quantidade de entorpecentes encontrados na residência do suspeito equivale a 142 buchas de maconha, 3,04 quilos de cocaína, 876 pedras crack, 200 gramas de crack, além de material para embalo de drogas.
Cães em situação de maus tratos e drogas são apreendidos pela polícia
Drogas apreendidas pela polícia Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Segundo o delegado Felipe Vivas, os animais, muito magros e cheios de parasitas, foram encaminhados ao Centro de Controle de Zoonozes de Cachoeiro.
Conforme comunicou a PC, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, crime ambiental e maus tratos de animais. Ele será encaminhado ao Sistema Prisional.

Atualização

03/06/2022 - 4:01
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil passou mais informações sobre a ação e sobre a autuação do suspeito. O texto foi atualizado.

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