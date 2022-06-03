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Norte do ES

Menina de 11 anos é algemada em operação policial em Linhares

Delegado afirmou que policiais não sabiam que criança tinha 11 anos. Para advogado criminalista, ação deve ser apurada pela Polícia Civil

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 12:58

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 jun 2022 às 12:58
Criança algemada em Linhares
Criança algemada em Linhares Crédito: Reprodução
Durante uma operação da Polícia Civil, no distrito de Bebedouro, em Linhares, na manhã de quinta-feira (2), uma menina de 11 anos foi algemada por policiais. Ela e uma mulher de 31 anos foram encaminhadas para a delegacia, segundo a instituição, porque teriam tentado atrapalhar o trabalho durante as prisões de criminosos envolvidos em tráfico de drogas. Um advogado, consultado pela reportagem, afirmou que uma pessoa com essa idade não pode ser algemada.
Em um vídeo, é possível ouvir pessoas no entorno da ação, em tom de indignação, dizendo que os policiais algemaram uma menina de 11 anos. Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o chefe da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, Fabrício Lucindo, no entanto, informou que os policiais não sabiam que se tratava de uma criança. A menina foi levada para a delegacia, mas depois liberada. “No momento da abordagem, ela disse aos policiais que tinha 12 anos. Fomos descobrir que ela tem 11 anos aqui na delegacia. Imediatamente ela foi liberada e entregue para a família”, afirmou Lucindo.
O advogado criminalista Homero Mafra disse que algemar uma criança ultrapassa limites da normalidade e melhor técnica policial. Segundo ele, deveria ser aberto um procedimento para avaliar a conduta na abordagem.
“Algemar uma criança mostra o despreparo mais absoluto de quem o fez. Um absurdo e mostra o estado policial que estamos vivendo. As forças policiais se colocam no direito de usar a força dentro de uma suposta normalidade. Essa abordagem ultrapassa qualquer limite da normalidade e melhor técnica. Acho que deve ser aberto um procedimento e ser observado se agiram no limite da normalidade. Se comprovado que agiram fora desses limites, devem ser punidos na forma da legislação própria, preservando o direito da defesa”, comentou Mafra.
Segundo o delegado, os policiais adotaram um procedimento correto na ação para preservar a integridade física de quem estava na casa. Uma mulher acabou sendo imobilizada. “Nossos policiais invadiram um local onde havia criminosos escondidos e armados. Um local totalmente hostil. Quando eles estavam imobilizando os homens e apreendendo armas de fogo e drogas, mulheres que estavam no local começaram a gritar para distrair a atenção dos policiais e a atacar eles. Para preservar a integridade física dessas mulheres e das pessoas que estavam na casa, uma mulher foi imobilizada”, disse.

MULHER ESTAVA COM BEBÊ

A mulher, de 31 anos, é mãe de uma bebê de 3 meses, que estava no colo dela quando os policiais agiram. Ela foi também foi encaminhada para a delegacia, porém foi liberada por não haver provas do envolvimento dela com o tráfico de drogas. A criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar de Linhares e depois devolvida para uma avó.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

A instituição foi procurada pela reportagem e questionada sobre o procedimento adotado neste caso. Em nota, respondeu que as informações sobre o caso foram repassadas pelo delegado e esclareceu que a população pode acionar a Corregedoria da Polícia Civil. “Qualquer cidadão que se sinta prejudicado com a ação realizada, pode se encaminhar à Corregedoria e formalizar a denúncia, para que o caso seja analisado”, informou.
Na operação realizada na quinta, quatro homens envolvidos com o tráfico de drogas foram presos, segundo a Polícia Civil. Também foram apreendidas armas de fogo e entorpecentes.
Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte

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