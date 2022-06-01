Carro capota e motorista morre na ES 248, em Linhares

Um homem morreu na noite de terça-feira (31) em um acidente de trânsito na rodovia ES 248, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Elias Arreco, de 60 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele dirigia uma Fiat Strada, quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou.
O corpo de Elias foi arremessado para fora do carro. A vítima morreu no local. Havia também uma pessoa no banco do passageiro. Ela foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da cidade. Não há mais informações sobre o estado de saúde dela.
Após o trabalho de perícia no local, o corpo da vítima foi recolhido ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde deve ser necropsiado e liberado aos familiares.