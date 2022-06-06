Crianças são arremessadas de brinquedo em parque de Alegre

Acidente em parque de diversões deixa duas crianças feridas Crédito: Corpo de Bombeiros

Duas meninas, de 9 e 10 anos, ficaram feridas em um acidente com brinquedo do parque de diversões que está instalado em Alegre , na Região do Caparaó, na tarde de domingo (5). Uma das cadeiras do equipamento chamado Twister, onde elas estavam, se desprendeu e foi ao chão. A criança de 9 anos precisou ser transferida de helicóptero para uma unidade de saúde na Grande Vitória.

GRAMPO SE SOLTOU

O acidente aconteceu por volta das 15h40. Segundo o Corpo de Bombeiros , o brinquedo estava em funcionamento e se quebrou ao girar, arremessando uma das cadeiras para fora da área de contenção. Os militares identificaram que o pino de fixação do brinquedo se soltou, fazendo com que a cadeira fosse arremessada.

No momento do acidente, houve tumulto e gritaria no interior do parque , segundo informações da Polícia Militar

Os bombeiros identificaram que o pino de fixação do brinquedo é firmado por um grampo, que se soltou, fazendo com que o brinquedo fosse arremessado Crédito: Corpo de Bombeiros

Helicóptero do Notaer resgatou vítima de Piúma para Vitória Crédito: Notaer

"MAIOR ARREPENDIMENTO DA MINHA VIDA TER IDO", DIZ MÃE

Segundo informações da mãe da menina de 9 anos, que prefere não se identificar, a filha está internada em estado estável na UTI da unidade. “Ela tinha ido uma vez, quis ir numa segunda vez, desta vez, o brinquedo se soltou. A amiguinha caiu de um lado, e ela foi arremessada de outro”, disse a mãe.

Ela afirmou que não presenciou o acidente, estava a uns 50 metros com a outra filha. “Só fui porque ela insistiu muito. Maior arrependimento da minha vida ter ido”, disse a mãe. A outra criança, segundo familiares, recebeu alta médica e se recupera em casa.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura disse que apenas cedeu o espaço e o evento era particular. A produção do evento também foi procurada pela reportagem, mas as ligações não foram completadas.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

O local passará por perícia da Polícia Civil . Em nota, a corporação informou que o proprietário do parque e o responsável pelo equipamento foram encaminhados à Delegacia Regional de Alegre, onde foram ouvidos e liberados. O delegado plantonista instaurou um Inquérito Policial para apurar os fatos.

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, "que o parque atendeu às normas de prevenção contra incêndio e pânico vigentes e tem Alvará do Corpo de Bombeiros para funcionamento. A fiscalização dos equipamentos não é de competência do Corpo de Bombeiros Militar", finalizou.

O QUE DIZ O DONO DO PARQUE

Dono do Parque Charles Entretenimentos, o empresário José Ferreira de Carvalho Neto disse que a estrutura tinha autorização da Prefeitura de Alegre e alvará de licença do Corpo de Bombeiros para atuar no local. Segundo ele, um engenheiro acompanhou a montagem dos brinquedos.

O empresário, que é do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, informou que o parque existe há sete anos. “Nunca deu problema com acidente. Antes da pandemia, já trabalhei em três anos consecutivos em Alegre, sem ter problemas”, falou.

O dono do parque explicou o brinquedo onde foi registrado o acidente funcionava muito bem desde a última quinta-feira (2). “Em média, 450 pessoas andaram nele. O brinquedo era de 1994, mas passou por inspeção. Anualmente passa”, explicou.

O dono do parque também contou que aguarda resultado de laudo da perícia da Polícia Civil, que apontará se a causa do acidente foi criminal. “O lado vai dizer se alguém abriu, porque não tem como soltar o pino e o contrapino do brinquedo, que não estava danificado”, disse.

Ainda de acordo com o empresário, a Polícia Civil solicitou uma vistoria, que, segundo ele, será realizada por engenheiros civis de Vitória. “Estou aguardado. Até agora não chegou ninguém. O segurança está vigiando o brinquedo para ninguém ter acesso a ele”, comentou.

O QUE DIZ ENGENHEIRO QUE FEZ INSPEÇÃO NO PARQUE

Procurado por A Gazeta, o responsável técnico pela inspeção do parque — que pediu para não ser identificado — disse que é vinculado ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), e, sendo assim, tem autorização para emitir o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT). Segundo o engenheiro, a vistoria foi realizada na última quinta-feira (2) e local foi liberado no mesmo dia para funcionar.

De acordo com profissional, nada de errado foi observado no parque. “Tudo estava de acordo com a estrutura, corretamente montada. Agora é aguardar a perícia para comunicar o que houve”, pronunciou.

Sobre o brinquedo, o responsável técnico informou que o equipamento estava todo regular. “Tanto que o alvará dos Bombeiros foi expedido. Se não tivesse tudo certo o parque não funcionaria”, explicou.

Além disso, o engenheiro contou que entrou em contato com as famílias das duas crianças que sofreram o acidente para saber como elas estão. “Deixamos à disposição tudo o que for possível para ajudar as famílias, tudo o que elas precisarem”, finalizou.