Crianças são arremessadas de brinquedo em parque de Alegre

Duas meninas, de 9 e 10 anos, ficaram feridas em um acidente com brinquedo do parque de diversões que está instalado em Alegre, na Região do Caparaó, na tarde de domingo (5). Uma das cadeiras do equipamento chamado Twister, onde elas estavam, se desprendeu e foi ao chão. A criança de 9 anos precisou ser transferida de helicóptero para uma unidade de saúde na Grande Vitória.
GRAMPO SE SOLTOU
O acidente aconteceu por volta das 15h40. Segundo o Corpo de Bombeiros, o brinquedo estava em funcionamento e se quebrou ao girar, arremessando uma das cadeiras para fora da área de contenção. Os militares identificaram que o pino de fixação do brinquedo se soltou, fazendo com que a cadeira fosse arremessada.
No momento do acidente, houve tumulto e gritaria no interior do parque , segundo informações da Polícia Militar.
As meninas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Pronto Atendimento de Guaçuí. Uma das meninas, de 9 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico grave e foi transferida pelo Samu. No meio do caminho, em Piúma, a aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) deu apoio à ocorrência e encaminhou a menina ao Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi.
"MAIOR ARREPENDIMENTO DA MINHA VIDA TER IDO", DIZ MÃE
Segundo informações da mãe da menina de 9 anos, que prefere não se identificar, a filha está internada em estado estável na UTI da unidade. “Ela tinha ido uma vez, quis ir numa segunda vez, desta vez, o brinquedo se soltou. A amiguinha caiu de um lado, e ela foi arremessada de outro”, disse a mãe.
Ela afirmou que não presenciou o acidente, estava a uns 50 metros com a outra filha. “Só fui porque ela insistiu muito. Maior arrependimento da minha vida ter ido”, disse a mãe. A outra criança, segundo familiares, recebeu alta médica e se recupera em casa.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura disse que apenas cedeu o espaço e o evento era particular. A produção do evento também foi procurada pela reportagem, mas as ligações não foram completadas.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
O local passará por perícia da Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que o proprietário do parque e o responsável pelo equipamento foram encaminhados à Delegacia Regional de Alegre, onde foram ouvidos e liberados. O delegado plantonista instaurou um Inquérito Policial para apurar os fatos.
O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros informou, em nota, "que o parque atendeu às normas de prevenção contra incêndio e pânico vigentes e tem Alvará do Corpo de Bombeiros para funcionamento. A fiscalização dos equipamentos não é de competência do Corpo de Bombeiros Militar", finalizou.
O QUE DIZ O DONO DO PARQUE
Dono do Parque Charles Entretenimentos, o empresário José Ferreira de Carvalho Neto disse que a estrutura tinha autorização da Prefeitura de Alegre e alvará de licença do Corpo de Bombeiros para atuar no local. Segundo ele, um engenheiro acompanhou a montagem dos brinquedos.
O empresário, que é do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, informou que o parque existe há sete anos. “Nunca deu problema com acidente. Antes da pandemia, já trabalhei em três anos consecutivos em Alegre, sem ter problemas”, falou.
O dono do parque explicou o brinquedo onde foi registrado o acidente funcionava muito bem desde a última quinta-feira (2). “Em média, 450 pessoas andaram nele. O brinquedo era de 1994, mas passou por inspeção. Anualmente passa”, explicou.
O dono do parque também contou que aguarda resultado de laudo da perícia da Polícia Civil, que apontará se a causa do acidente foi criminal. “O lado vai dizer se alguém abriu, porque não tem como soltar o pino e o contrapino do brinquedo, que não estava danificado”, disse.
Ainda de acordo com o empresário, a Polícia Civil solicitou uma vistoria, que, segundo ele, será realizada por engenheiros civis de Vitória. “Estou aguardado. Até agora não chegou ninguém. O segurança está vigiando o brinquedo para ninguém ter acesso a ele”, comentou.
O QUE DIZ ENGENHEIRO QUE FEZ INSPEÇÃO NO PARQUE
Procurado por A Gazeta, o responsável técnico pela inspeção do parque — que pediu para não ser identificado — disse que é vinculado ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), e, sendo assim, tem autorização para emitir o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT). Segundo o engenheiro, a vistoria foi realizada na última quinta-feira (2) e local foi liberado no mesmo dia para funcionar.
De acordo com profissional, nada de errado foi observado no parque. “Tudo estava de acordo com a estrutura, corretamente montada. Agora é aguardar a perícia para comunicar o que houve”, pronunciou.
Sobre o brinquedo, o responsável técnico informou que o equipamento estava todo regular. “Tanto que o alvará dos Bombeiros foi expedido. Se não tivesse tudo certo o parque não funcionaria”, explicou.
Além disso, o engenheiro contou que entrou em contato com as famílias das duas crianças que sofreram o acidente para saber como elas estão. “Deixamos à disposição tudo o que for possível para ajudar as famílias, tudo o que elas precisarem”, finalizou.
Atualização
06/06/2022 - 7:51
Após a publicação desta matéria, o dono do parque e o engenheiro — responsável técnico pela inspeção do local — se manifestaram sobre o acidente com as crianças. O texto foi atualizado.