Acidente entre carro e moto deixa um morto em Marataízes

Um motociclista não identificado morreu e um motorista ficou ferido após um acidente entre uma moto e um carro na noite deste sábado (04) no bairro Lagoa do Siri, em Marataízes, Litoral Sul. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
Motociclista morre após acidente em Marataízes
De acordo com a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 19h, nas proximidades de um camping. Ela envolveu um veículo Volkswagem Polo Sedan preto e uma motocicleta Honda CG 150 de cor laranja.
O condutor da motocicleta morreu no local do acidente e o motorista do carro foi socorrido por populares. O estado de saúde dele não foi divulgado. Como estava pegando fogo às margens da rodovia, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A polícia não soube dizer se o incêndio foi causado pela colisão.
Em nota, a Polícia Civil informou que não poderia passar informações porque não teve acesso às ocorrências do plantão de sábado.