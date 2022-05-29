Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Litoral

Vídeo: Carro pega fogo em avenida de Marataízes, Sul do ES

Segundo a Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Porém, veículo ficou destruído

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 11:57

Um carro foi consumido pelo fogo após um incêndio na Avenida Rubens Rangel, uma das vias mais movimentadas em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite deste sábado (28). Segundo a Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas.
O incêndio ao Volksvagem Fox foi na altura do bairro Ilmetita, por volta das 21h. Segundo a Guarda Municipal, o carro estava estacionado. O fogo começou pelo motor e logo se alastrou para o restante do veículo.
Carro pega fogo em avenida de Marataízes Crédito: Montagem| A Gazeta
O Corpo de Bombeiros foi acionado e o trânsito precisou ser desviado nos dois sentidos da via, segundo registro dos agentes. O dono do veículo estava com a família em uma pizzaria próxima e foi chamado por populares quando o incêndio começou. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio são desconhecidas.
Após o trabalho dos bombeiros foi feito o isolamento do local e o dono do automóvel foi orientado sobre a responsabilidade de retirar o veículo da rua.

Veja Também

Homem queima o carro do namorado da ex em Conduru, Sul do ES

Vídeo: incêndio atinge área industrial de supermercado em Iúna, Sul do ES

Motociclista morre após bater em árvore no interior de Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros guarda municipal Marataízes Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados