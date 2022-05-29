Vídeo: Carro pega fogo em avenida de Marataízes, Sul do ES

Um carro foi consumido pelo fogo após um incêndio na Avenida Rubens Rangel, uma das vias mais movimentadas em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite deste sábado (28). Segundo a Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas.
O incêndio ao Volksvagem Fox foi na altura do bairro Ilmetita, por volta das 21h. Segundo a Guarda Municipal, o carro estava estacionado. O fogo começou pelo motor e logo se alastrou para o restante do veículo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e o trânsito precisou ser desviado nos dois sentidos da via, segundo registro dos agentes. O dono do veículo estava com a família em uma pizzaria próxima e foi chamado por populares quando o incêndio começou. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio são desconhecidas.
Após o trabalho dos bombeiros foi feito o isolamento do local e o dono do automóvel foi orientado sobre a responsabilidade de retirar o veículo da rua.