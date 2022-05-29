Vídeo: incêndio atinge área industrial de supermercado em Iúna, Sul do ES

Um incêndio atingiu um supermercado no bairro Pito, no município de Iúna, na Região do Caparaó, Sul do Estado, no final da manhã de sábado (28). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu a câmara fria do comércio. Ninguém ficou ferido.
A fumaça escura que saía do imóvel chamou a atenção dos moradores. O incêndio começou por volta das 11h. Vizinha do local, Tais Nara Nascimento, fez imagens e contou que o fogo atingiu uma área industrial do estabelecimento.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, quando chegaram ao local o fogo atingia, em sua maioria, a câmara fria do comércio e havia material combustível no interior. O trabalho de extinção foi realizado, assim como o rescaldo. O proprietário do local, segundo os militares, solicitou perícia, que foi realizada. O prazo de conclusão do laudo é de cerca de 40 dias.
Nas redes sociais, o supermercado divulgou um comunicado informando o ocorrido.