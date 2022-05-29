Vídeo: incêndio atinge área industrial de supermercado em Iúna, Sul do ES

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A fumaça escura que saía do imóvel chamou a atenção dos moradores. O incêndio começou por volta das 11h. Vizinha do local, Tais Nara Nascimento, fez imagens e contou que o fogo atingiu uma área industrial do estabelecimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, quando chegaram ao local o fogo atingia, em sua maioria, a câmara fria do comércio e havia material combustível no interior. O trabalho de extinção foi realizado, assim como o rescaldo. O proprietário do local, segundo os militares, solicitou perícia, que foi realizada. O prazo de conclusão do laudo é de cerca de 40 dias.