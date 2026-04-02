Taxista é preso por estuprar enteada com deficiência intelectual em Cariacica

Um taxista de 54 anos foi preso em Cariacica, no Espírito Santo, sob suspeita de estuprar a enteada, uma jovem de 22 anos com deficiência intelectual. O crime teria ocorrido dentro da residência da família, na frente dos irmãos dela, de 4 e 6 anos, na noite de terça-feira (31). Flagrado pela mãe da vítima, o suspeito justificou o ato alegando que a esposa "não tinha aceitado se deitar com ele".
A reportagem de A Gazeta não está divulgado o bairro onde o crime ocorreu nem o nome do suspeito para preservar a identidade da vítima.
De acordo com o registro da Polícia Civil, a mãe da jovem ouviu um grito vindo do quarto da filha por volta das 23h. Ao verificar o que estava acontecendo, encontrou a porta trancada e bateu até que fosse aberta. No interior do cômodo, deparou-se com a filha sem roupas e o padrasto.
"Ele saiu correndo com a mão nas partes íntimas dele e foi tomar banho. Minha filha contou muitas barbaridades.Coisas que ele nunca fez comigo, fez com ela", relatou em entrevista à TV Gazeta.
Questionado, o taxista confessou à esposa que praticou o abuso sexual. A mulher expulsou o marido de casa e, na manhã seguinte, foi à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica para denunciá-lo.
O criminoso foi atrás dela, na intenção de fazê-la desistir da denúncia, mas acabou preso e autuado em flagrante por estupro de vulnerável.
A vítima tem 22 anos, mas possui comportamento semelhante ao de uma criança de 10 anos em decorrência da deficiência intelectual. Na delegacia, a vítima contou que sofria abusos há tempos. Aos prantos, a mãe dela desabafou: "Eu quero que ele continue preso. Eu não consegui defender minha filha. Não consegui cuidar do meu neném".