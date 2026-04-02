Taxista é preso por estuprar enteada com deficiência intelectual em Cariacica

Um taxista de 54 anos foi preso em Cariacica, no Espírito Santo, sob suspeita de estuprar a enteada, uma jovem de 22 anos com deficiência intelectual. O crime teria ocorrido dentro da residência da família, na frente dos irmãos dela, de 4 e 6 anos, na noite de terça-feira (31). Flagrado pela mãe da vítima, o suspeito justificou o ato alegando que a esposa "não tinha aceitado se deitar com ele".