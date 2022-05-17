Mar avança e arranca parte de rodovia que liga Marataízes a Itapemirim

Erosão destrói parte de rodovia no Litoral Sul do Estado Crédito: Diego Gomes

A via liga o município a Itapemirim . Segundo a moradora Ana Lúcia Ferreira, a força da maré já quebrou árvore, banco, cedeu a pista e a prefeitura precisou bloquear o ponto prejudicado. A interdição alterou o trânsito.

“Uma mão está passando por dentro do Pontal, que é uma comunidade tranquila. E, por conta disso, está perigoso, tem criança, escola. É outra realidade por conta do fluxo de veículos. Fora que, quando passa caminhão pesado, a casa treme”, contou a moradora.

Erosão destrói parte de rodovia no Litoral Sul do Estado Crédito: Thales Rodrigues

PROJETO

Procurada pela reportagem da TV Gazeta Sul, a Prefeitura de Marataízes disse que apesar de a rodovia ser de responsabilidade do governo do Estado, vai fazer uma licitação emergencial nesta quarta-feira (18) para contratar uma empresa e fazer as obras necessárias no local para evitar que o mar avance sobre a pista e as casas.

Informou ainda que o prefeito, Robertino Batista da Silva, e o governador Renato Casagrande conversaram sobre a situação para buscar a solução do problema.