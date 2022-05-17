Parte da Rodovia do Sol, ES 060, em Pontal da Barra, município de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, está sendo destruída pela força do mar. Segundo os moradores, o problema começou há mais de um mês e até hoje nada foi feito para conter a erosão.
A via liga o município a Itapemirim. Segundo a moradora Ana Lúcia Ferreira, a força da maré já quebrou árvore, banco, cedeu a pista e a prefeitura precisou bloquear o ponto prejudicado. A interdição alterou o trânsito.
“Uma mão está passando por dentro do Pontal, que é uma comunidade tranquila. E, por conta disso, está perigoso, tem criança, escola. É outra realidade por conta do fluxo de veículos. Fora que, quando passa caminhão pesado, a casa treme”, contou a moradora.
O município de Marataízes sofre com outros pontos de erosão há anos, como a região de Lagoa Funda. A praia foi consumida pela erosão e uma barreira de pedras foi usada para impedir a destruição das casas.
PROJETO
Procurada pela reportagem da TV Gazeta Sul, a Prefeitura de Marataízes disse que apesar de a rodovia ser de responsabilidade do governo do Estado, vai fazer uma licitação emergencial nesta quarta-feira (18) para contratar uma empresa e fazer as obras necessárias no local para evitar que o mar avance sobre a pista e as casas.
Informou ainda que o prefeito, Robertino Batista da Silva, e o governador Renato Casagrande conversaram sobre a situação para buscar a solução do problema.
Já o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) afirmou que aguarda a prefeitura apresentar o projeto para autorização de execução das obras no local.
Mar avança e arranca parte de rodovia que liga Marataízes a Itapemirim