Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Mar avança e arranca parte de rodovia que liga Marataízes a Itapemirim

Segundo a Prefeitura de Marataízes, licitação emergencial será realizada nesta quarta-feira (18) para contratar uma empresa e fazer as obras necessárias no local

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 11:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 mai 2022 às 11:20
Erosão destroi parte de rodovia no Litoral Sul do Estado
Erosão destrói parte de rodovia no Litoral Sul do Estado Crédito: Diego Gomes
Parte da Rodovia do Sol, ES 060, em Pontal da Barra, município de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, está sendo destruída pela força do mar. Segundo os moradores, o problema começou há mais de um mês e até hoje nada foi feito para conter a erosão. 
A via liga o município a Itapemirim. Segundo a moradora Ana Lúcia Ferreira, a força da maré já quebrou árvore, banco, cedeu a pista e a prefeitura precisou bloquear o ponto prejudicado. A interdição alterou o trânsito.
“Uma mão está passando por dentro do Pontal, que é uma comunidade tranquila. E, por conta disso, está perigoso, tem criança, escola. É outra realidade por conta do fluxo de veículos. Fora que, quando passa caminhão pesado, a casa treme”, contou a moradora.
Erosão destroi parte de rodovia no Litoral Sul do Estado
Erosão destrói parte de rodovia no Litoral Sul do Estado Crédito: Thales Rodrigues
O município de Marataízes sofre com outros pontos de erosão há anos, como a região de Lagoa Funda. A praia foi consumida pela erosão e uma barreira de pedras foi usada para impedir a destruição das casas. 

PROJETO

Procurada pela reportagem da TV Gazeta Sul, a Prefeitura de Marataízes disse que apesar de a rodovia ser de responsabilidade do governo do Estado, vai fazer uma licitação emergencial nesta quarta-feira (18) para contratar uma empresa e fazer as obras necessárias no local para evitar que o mar avance sobre a pista e as casas.
Informou ainda que o prefeito, Robertino Batista da Silva, e o governador Renato Casagrande conversaram sobre a situação para buscar a solução do problema.
Já o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) afirmou que aguarda a prefeitura apresentar o projeto para autorização de execução das obras no local.
Mar avança e arranca parte de rodovia que liga Marataízes a Itapemirim

Veja Também

Imóvel perto da praia: os cuidados para a erosão não surpreender

Engordamento da praia pode ser solução para erosão em Guarapari

Fotojornalismo: erosão causa destruição em trecho de rodovia em Meaípe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim litoral Marataízes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados