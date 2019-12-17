Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que fim levou

Lagoa Funda, em Marataízes, ainda sofre com erosão

Quiosques e rua em praia do litoral Sul do Estado foram destruídos, prejudicando moradores e o turismo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 17:02

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 17:02

Com erosão, crateras têm se formado em rua à beira mar Crédito: Angélica Fontoura
Os quiosques e a extensão de areia à beira-mar que eram destino de milhares de turistas no verão da Praia de Lagoa Funda, na região central de Marataízes, litoral Sul do Estado, deixaram de existir em 2015. A força da erosão marítima ao longo da orla foi, aos poucos, destruindo e transformando o cenário do balneário. Hoje, a população convive com obras paliativas e sem expectativa de voltar a ver a praia como era no passado.
A população já não espera por obras definitivas e estão cansados de protestos pacíficos para denunciar o problema às autoridades. Em 2017, a prefeitura chegou a decretar estado de emergência na orla. Quiosques e rua foram destruídos e a erosão invadiu o quintal de algumas moradias.
Agora, os moradores temem por um novo problema erosivo que afeta a rua na orla. Gerente de uma pousada de Lagoa Funda, Rogério Carletti conta que crateras estão se formando por baixo das pedras, o que torna arriscado o tráfego de veículos na região.
É um descaso, pois a prefeitura diz que não tem nenhuma previsão de obra e e estão aparecendo crateras por baixo da pista. Aumentou o risco e nada foi feito, nem manutenção é feita nas pedras, alerta.

DRAMA

A mineira Arlene Viana Xavier, que mora há 19 anos no bairro, assistiu de perto ao drama dos vizinhos que quase tiveram a casa levada pelo mar. Ela não nega que cogitou vender sua residência e se mudar para outra cidade.
O visual hoje é o pior possível, poluído, mas o mar continua lindo e maravilhoso. Quando essas encostas de pedras foram feitas, não houve atendimento aos moradores que pediram acessos para descer até a praia. Para ir à praia hoje, ando uns 800 metros para chegar a um bom ponto. Nós pagamos impostos, mas a verdade é que sentimos que nos abandonaram mesmo, desabafa.
Transparência
Lagoa Funda, em Marataízes, ainda sofre com erosão
Em 2017, para evitar o avanço da erosão, um paredão de grandes pedras foi colocado na extensão da orla danificada e a rua foi refeita, mas em chão de terra batida. O investimento em obras, segundo o município naquela época, ultrapassou R$ 7 milhões. A administração continuou buscando verbas estaduais e federais para uma solução definitiva.
Com a orla modificada, não apenas a paisagem mudou, mas a economia da região também foi afetada. Proprietária de uma pousada tradicional próximo à praia, Tânea Fontoura divulga seu negócio na internet com imagens reais de como o balneário é hoje.

Veja Também

Erosão destrói parte da orla da praia em Itapemirim, no ES

DER-ES inicia obra de desvio em rodovia destruída pela erosão em Meaípe

Mar não deve levar a culpa pelos estragos da erosão

Fomos muito prejudicados. Quando chove, é lama. No sol, é poeira. A economia melhorou o setor, mas como proprietária quero mostrar a realidade, não aquela foto linda de antigamente, mas o que tem hoje para as pessoas não ficarem decepcionadas. Não há mais praia, revela Tânea.
Ainda segundo a proprietária da pousada, a erosão levou também as expectativas de bons verões. Para se ter ideia, em 2014, os retiros mensais de igreja eram pelo menos dois, além dos hóspedes. Não houve nenhum neste ano. De 2014 para cá, os números caíram 98%. Este mês tive cinco hospedagens. Nesta época, há cinco anos, as pousadas estavam em quase 100% de lotação, só caía em março, relembra.

OUTRO LADO

Apesar de a Prefeitura de Marataízes ter decretado situação de emergência, a praia de Lagoa Funda não ganhou obras e projetos definitivos que possam minimizar os efeitos da erosão marítima. A administração foi procurada pela reportagem para falar do assunto e preferiu se manifestar por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa.
O governo do Estado do Espírito Santo informou que está fazendo um Plano de Ação para todas as praias do Estado que sofrem o mesmo problema de erosão. E informamos que estamos no aguardo desta ação do governo, disse a prefeitura.
O setor responsável pelo plano, segundo o município, é o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O órgão informou, por sua vez, que todos os estudos marítimos serão concluídos neste mês de dezembro, sem dar mais detalhes sobre obras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados