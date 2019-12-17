Com erosão, crateras têm se formado em rua à beira mar Crédito: Angélica Fontoura

Os quiosques e a extensão de areia à beira-mar que eram destino de milhares de turistas no verão da Praia de Lagoa Funda, na região central de Marataízes , litoral Sul do Estado, deixaram de existir em 2015. A força da erosão marítima ao longo da orla foi, aos poucos, destruindo e transformando o cenário do balneário. Hoje, a população convive com obras paliativas e sem expectativa de voltar a ver a praia como era no passado.

A população já não espera por obras definitivas e estão cansados de protestos pacíficos para denunciar o problema às autoridades. Em 2017, a prefeitura chegou a decretar estado de emergência na orla. Quiosques e rua foram destruídos e a erosão invadiu o quintal de algumas moradias.

Agora, os moradores temem por um novo problema erosivo que afeta a rua na orla. Gerente de uma pousada de Lagoa Funda, Rogério Carletti conta que crateras estão se formando por baixo das pedras, o que torna arriscado o tráfego de veículos na região.

É um descaso, pois a prefeitura diz que não tem nenhuma previsão de obra e e estão aparecendo crateras por baixo da pista. Aumentou o risco e nada foi feito, nem manutenção é feita nas pedras, alerta.

DRAMA

A mineira Arlene Viana Xavier, que mora há 19 anos no bairro, assistiu de perto ao drama dos vizinhos que quase tiveram a casa levada pelo mar . Ela não nega que cogitou vender sua residência e se mudar para outra cidade.

O visual hoje é o pior possível, poluído, mas o mar continua lindo e maravilhoso. Quando essas encostas de pedras foram feitas, não houve atendimento aos moradores que pediram acessos para descer até a praia. Para ir à praia hoje, ando uns 800 metros para chegar a um bom ponto. Nós pagamos impostos, mas a verdade é que sentimos que nos abandonaram mesmo, desabafa.

Transparência

Your browser does not support the audio element. Lagoa Funda, em Marataízes, ainda sofre com erosão

Em 2017, para evitar o avanço da erosão, um paredão de grandes pedras foi colocado na extensão da orla danificada e a rua foi refeita, mas em chão de terra batida. O investimento em obras, segundo o município naquela época, ultrapassou R$ 7 milhões. A administração continuou buscando verbas estaduais e federais para uma solução definitiva.

Com a orla modificada, não apenas a paisagem mudou, mas a economia da região também foi afetada. Proprietária de uma pousada tradicional próximo à praia, Tânea Fontoura divulga seu negócio na internet com imagens reais de como o balneário é hoje.

Fomos muito prejudicados. Quando chove, é lama. No sol, é poeira. A economia melhorou o setor, mas como proprietária quero mostrar a realidade, não aquela foto linda de antigamente, mas o que tem hoje para as pessoas não ficarem decepcionadas. Não há mais praia, revela Tânea.

Ainda segundo a proprietária da pousada, a erosão levou também as expectativas de bons verões. Para se ter ideia, em 2014, os retiros mensais de igreja eram pelo menos dois, além dos hóspedes. Não houve nenhum neste ano. De 2014 para cá, os números caíram 98%. Este mês tive cinco hospedagens. Nesta época, há cinco anos, as pousadas estavam em quase 100% de lotação, só caía em março, relembra.

OUTRO LADO

Apesar de a Prefeitura de Marataízes ter decretado situação de emergência, a praia de Lagoa Funda não ganhou obras e projetos definitivos que possam minimizar os efeitos da erosão marítima. A administração foi procurada pela reportagem para falar do assunto e preferiu se manifestar por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa.

O governo do Estado do Espírito Santo informou que está fazendo um Plano de Ação para todas as praias do Estado que sofrem o mesmo problema de erosão. E informamos que estamos no aguardo desta ação do governo, disse a prefeitura.