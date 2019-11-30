Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mar avança

Erosão destrói parte da orla da praia em Itapemirim, no ES

Após as chuvas e o avanço do mar,  parte da caçada que fica na beira da praia de Itaóca ficou destruída
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 22:30

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 22:30

A orla da Praia de Itaoca, em Itapemirim, Litoral Sul do Estado, amanheceu quebrada, nesta sexta-feira (29). Após as chuvas que atingiram o município na noite anterior e o avanço do mar, um buraco se formou em uma parte da via, destruindo a calçada.
Os moradores contaram que, no fim de semana, o mar avançou tanto que arrancou o calçamento e, agora, o buraco ficou aberto até a calçada, que fica do outro lado da avenida Beira Mar. Veículos não passam mais e até para pedestre está perigoso. Com o mar agitado, a preocupação é que essa erosão piore.
Máquinas da prefeitura trabalharam na manhã desta sexta (29) na Itaoca Praia Crédito: Divulgação/PMI

OBRAS EM ANDAMENTO

Sobre o problema, a prefeitura informou que hoje mesmo estava com máquinas e homens no local trabalhando para construir um muro de contenção no novo calçadão. Primeiro, afirmam que serão feitas a drenagem e a limpeza das redes pluviais, depois, o conserto das caixas coletoras e contenções para reposição de areia.
Com o mar agitado, a preocupação dos moradores é que essa situação piore Crédito: Divulgação/PMI

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados