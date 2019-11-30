Erosão destrói parte da orla da praia em Itapemirim, no ES

A orla da Praia de Itaoca, em Itapemirim, Litoral Sul do Estado, amanheceu quebrada, nesta sexta-feira (29). Após as chuvas que atingiram o município na noite anterior e o avanço do mar, um buraco se formou em uma parte da via, destruindo a calçada.
Os moradores contaram que, no fim de semana, o mar avançou tanto que arrancou o calçamento e, agora, o buraco ficou aberto até a calçada, que fica do outro lado da avenida Beira Mar. Veículos não passam mais e até para pedestre está perigoso. Com o mar agitado, a preocupação é que essa erosão piore.
OBRAS EM ANDAMENTO
Sobre o problema, a prefeitura informou que hoje mesmo estava com máquinas e homens no local trabalhando para construir um muro de contenção no novo calçadão. Primeiro, afirmam que serão feitas a drenagem e a limpeza das redes pluviais, depois, o conserto das caixas coletoras e contenções para reposição de areia.