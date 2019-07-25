Mar não deve levar a culpa pelos estragos da erosão

Força do mar destrói parte de rodovia em Meaípe Crédito: Bernardo Coutinho

areia da praia e até o trecho de uma rodovia, o leitor José Maria Gonçalves ancorou-se na ironia para demonstrar a indignação: “Este país tem dinheiro sobrando, tem até para jogar no mar”. Isso porque apenas três prefeituras gastaram no mínimo R$ 5,7 milhões nos últimos oito anos para construir estruturas que o mar carregou. Diante das imagens vistas nesta semana, em que fortes ondas destruíram muros de contenção, calçamento,e até o, o leitor José Maria Gonçalves ancorou-se na ironia para demonstrar a indignação: “Este país tem dinheiro sobrando, tem até para jogar no mar”. Isso porque apenasnos últimos oito anos para construir estruturas que o mar carregou.

O aposentado Rubens Luiz Kroeff, de 69 anos, escapou da morte ao cair com o carro no mar, devido ao desabamento de parte da Rodovia ES 060, em Guarapari. Uma vida foi poupada, mas a tragédia da estrada é anunciada. Há mais de duas décadas este jornal publicava reportagens sobre os problemas causados pela erosão na estrada, construída colada ao mar. Por pouco não houve danos mais graves, como o histórico do Espírito Santo registra.ao cair com o carro no mar, devido ao desabamento de parte da Rodovia ES 060, em Guarapari. Uma vida foi poupada, mas a tragédia da estrada é anunciada., construída colada ao mar.

A ação natural do mar sobre o litoral resulta em problemas econômicos e sociais de Norte a Sul do Estado, mas é nas faixas mais povoadas que se concentram os problemas, justamente porque eles são agravados pela ação humana. Há relação direta com obras costeiras, como casas, estradas e portos, e a destruição de freios naturais para a erosão, entre eles a vegetação de restinga.

“Para o gestor público, o prefeito, empreiteiro, é muito mais fácil culpar o aquecimento global e fingir que suas obras não têm impacto nenhum. Afinal, o aquecimento global não tem CNPJ”, afirma o oceanógrafo Michel Mahiques, um dos autores do recente livro Panorama da Erosão Costeira no Brasil, que reuniu pesquisadores de 27 universidades do país, em entrevista à BBC. As análises mostram que 60% do litoral brasileiro é afetado pela erosão.