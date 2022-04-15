Força do mar derruba margem de rodovia em Marataízes, no Sul do ES

Pista é parcialmente interditada por conta do avanço do mar em Marataízes Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Marataízes

A força do mar atingiu e derrubou parte da margem da Rodovia ES 060 em Marataízes, no Litoral Sul. Equipe da prefeitura esteve no local na manhã desta sexta-feira (15) para interditar parte da pista afetada. Os motoristas que passarem pela região, no bairro Pontal da Barra, devem ter a atenção redobrada. A rodovia liga o município a Itapemirim.

O município informou ainda que está em contato com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para ver o que será necessário fazer para resolver a situação.