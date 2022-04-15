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Avanço da erosão

Força do mar derruba margem de rodovia em Marataízes, no Sul do ES

Os motoristas que passarem pelo local devem ter a atenção redobrada por conta do risco de acidentes. Parte da pista foi interditada
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

15 abr 2022 às 12:48

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 12:48

Pista é parcialmente interditada após erosão em Marataízes
Pista é parcialmente interditada por conta do avanço do mar em Marataízes Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Marataízes
A força do mar atingiu e derrubou parte da margem da Rodovia ES 060 em Marataízes, no Litoral Sul. Equipe da prefeitura esteve no local na manhã desta sexta-feira (15) para interditar parte da pista afetada. Os motoristas que passarem pela região, no bairro Pontal da Barra, devem ter a atenção redobrada. A rodovia liga o município a Itapemirim.
O município informou ainda que está em contato com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para ver o que será necessário fazer para resolver a situação.
Essa erosão aconteceu por conta da alta da maré. A Guarda Municipal é o Departamento Municipal de Trânsito estão orientando os motoristas que passam pelo local.

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