Moradores pedem obras e fecham Rodovia do Sol em Marataízes

No mês de maio, a força da maré já havia derrubado uma árvore e a pista cedeu. A prefeitura precisou bloquear o ponto prejudicado.

Segundo apuração do repórter da TV Gazeta Sul, Thales Rodrigues, o protesto foi encerrado no final da manhã desta segunda-feira. À reportagem, a Prefeitura de Marataízes disse que vai contratar uma empresa para fazer as obras de forma emergencial, e a estimativa de gasto é de quase R$ 1 milhão. O projeto da obra foi elaborado pelo município e aprovado pelo DER. Os trabalhos devem começar na próxima quarta-feira (8), de acordo com a administração municipal.