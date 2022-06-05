Obras de polo gastronômico da Curva da Jurema devem começar em julho

Projeção da reurbanização da Curva da Jurema Crédito: Divulgação/PMV

Anunciadas no ano passado, as obras que vão transformar a Curva da Jurema em um polo gastronômico agora têm prazo para começar: a previsão é que as intervenções comecem entre 40 e 60 dias após a da ordem de serviço, assinada às 10h deste domingo (5), em Vitória. Isso significa que já em julho ou no início de agosto a região pode começar a receber novas áreas verdes, nivelamento da rua e alargamento do calçadão.

Segundo o secretário municipal de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, as obras devem se estender por até um ano, ou seja, até julho de 2023. Serão destinados quase R$ 6 milhões para a reurbanização do local, que faz parte do projeto que pretende instalar polos gastronômicos na Capital (saiba mais abaixo).

"A expectativa é melhorar o trecho da Curva da Jurema. Já houve uma mudança significativa nos últimos anos, mas nosso compromisso é estar sempre em diálogo com a comunidade. Por exemplo, vamos ajustar a ciclovia por estar muito próxima do calçadão", afirma.

A área que será reurbanizada na Curva da Jurema tem 16 mil metros quadrados. Perto da areia da praia, a ideia da prefeitura é que os comerciantes tenham melhores condições de trabalho.

Reurbanização da Curva da Jurema

O projeto prevê nivelar o asfalto com o calçadão, que deve ser ampliado. Chegando ao mesmo nível dos pedestres, os veículos que passarem pela orla devem ter velocidade reduzida, já que as vias terão piso intertravado.

Serão instalados ainda os chamados balizadores de proteção, uma espécie de barreira que impede a entrada de veículos no trecho entre o calçadão e a ciclovia. Vagas de estacionamento serão mantidas ao público em geral.

Para a construção da nova área de convivência, Marcelo de Oliveira explica que todas as vagas para carros e motos foram mantidas, mas a redução do espaço entre as vagas deve gerar melhor movimentação de pedestres. Os frequentadores também poderão usufruir da instalação de pergolados e bancos.

Também haverá investimento em segurança, como a instalação de câmeras de videomonitoramento.

Novidades previstas na Curva de Jurema:

Elevação da pavimentação, ficando na altura da calçada;

Troca da iluminação, que passa a ter fiação subterrânea;

Postes mais baixos;

Ampliação das calçadas;

Juste da ciclovia;

Nova área de convivência;

Câmeras de videomonitoramento;

VÍDEO EXPLICA ONDE SERÃO INSTALADOS OS POLOS GASTRONÔMICOS DE VITÓRIA