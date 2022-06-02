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Revitalização

Nova Rua da Lama: obras de reurbanização devem começar em julho

Região do bairro Jardim da Penha, em Vitória, vai passar por intervenções para se destacar como polo gastronômico da cidade. Também haverá investimento em segurança

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 17:08

Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

02 jun 2022 às 17:08
Projeção de como ficará a nova Rua da Lama
Projeção de como ficará a nova Rua da Lama, em Vitória Crédito: PMV
As obras de reurbanização da Rua da Lama, em Jardim da Penha, devem começar entre 40 e 60 dias, ou seja, até o final de julho. O projeto da Prefeitura de Vitória é requalificar a área, que já é bastante conhecida e frequentada, como um polo gastronômico, de forma a permitir que ela desenvolva ainda mais esse potencial. 
A previsão é que as intervenções sejam concluídas em até um ano a partir da ordem de serviço, assinada na última terça-feira (31).  Dessa forma, as obras devem ser finalizadas até maio de 2023.
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, contou que o investimento previsto é de R$ 4,5 milhões.
Projeto de revitalização da Rua da Lama
Projeto de revitalização da Rua da Lama Crédito: Divulgação/Sedec
O projeto prevê, entre outras intervenções, nova iluminação, fiação subterrânea, canteiro central mais largo e elevação da pista para carros, que ficará na mesma altura da calçada.
Também haverá investimento em segurança, como a instalação de câmeras de videomonitoramento.
O canteiro central, que hoje não chega a 2 metros de largura, passará a ter 3,8 metros. Os frequentadores da Rua da Lama também poderão usufruir da instalação de pergolados e bancos, além de uma área de circulação de pedestres maior, delimitada por estacas para segurança.
As vias também serão elevadas, com piso intertravado, contribuindo para reduzir a velocidade de carros. Segundo o secretário, no entanto, nenhuma rua será fechada ao tráfego de veículos.

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“O polo gastronômico da Rua da Lama vai ganhar novos ares. A prefeitura fez uma intervenção inicial para retomar a ordem e organizar aquele local para que as famílias pudessem voltar a frequentar aquele espaço", afirma.
Segundo promete a PMV,  o plano é que a nova Rua da Lama tenha um trânsito calmo, entretenimento e convívio social para todos. Serão realizadas intervenções em trecho da Av. Anísio Fernandes Coelho e da Rua Carijós.

Confira as principais mudanças a serem feitas na Rua da Lama

  • Novo sistema de iluminação, sendo que em parte da via haverá fiação subterrânea;
  • Elevação da pista na altura da calçada;
  • Construção área de convivência de 3,8 metros no canteiro central da pista, que terá bancos e pergolados;
  • Calçadas mais largas;
  • Câmeras de videomonitoramento.

VÍDEO EXPLICA ONDE SERÃO INSTALADOS OS POLOS GASTRONÔMICOS DE VITÓRIA

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