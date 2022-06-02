Nova Rua da Lama: obras de reurbanização devem começar em julho

Projeção de como ficará a nova Rua da Lama, em Vitória Crédito: PMV

A previsão é que as intervenções sejam concluídas em até um ano a partir da ordem de serviço, assinada na última terça-feira (31). Dessa forma, as obras devem ser finalizadas até maio de 2023.

Em entrevista à CBN Vitória , o secretário municipal de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, contou que o investimento previsto é de R$ 4,5 milhões.

Projeto de revitalização da Rua da Lama Crédito: Divulgação/Sedec

O projeto prevê, entre outras intervenções, nova iluminação, fiação subterrânea, canteiro central mais largo e elevação da pista para carros, que ficará na mesma altura da calçada.

Também haverá investimento em segurança, como a instalação de câmeras de videomonitoramento.

O canteiro central, que hoje não chega a 2 metros de largura, passará a ter 3,8 metros. Os frequentadores da Rua da Lama também poderão usufruir da instalação de pergolados e bancos, além de uma área de circulação de pedestres maior, delimitada por estacas para segurança.

As vias também serão elevadas, com piso intertravado, contribuindo para reduzir a velocidade de carros. Segundo o secretário, no entanto, nenhuma rua será fechada ao tráfego de veículos.

“O polo gastronômico da Rua da Lama vai ganhar novos ares. A prefeitura fez uma intervenção inicial para retomar a ordem e organizar aquele local para que as famílias pudessem voltar a frequentar aquele espaço", afirma.

Segundo promete a PMV, o plano é que a nova Rua da Lama tenha um trânsito calmo, entretenimento e convívio social para todos. Serão realizadas intervenções em trecho da Av. Anísio Fernandes Coelho e da Rua Carijós.

Confira as principais mudanças a serem feitas na Rua da Lama

Novo sistema de iluminação, sendo que em parte da via haverá fiação subterrânea;

Elevação da pista na altura da calçada;

Construção área de convivência de 3,8 metros no canteiro central da pista, que terá bancos e pergolados;

Calçadas mais largas;

Câmeras de videomonitoramento.

VÍDEO EXPLICA ONDE SERÃO INSTALADOS OS POLOS GASTRONÔMICOS DE VITÓRIA