Obra da ciclovia na Avenida Rio Branco começa nesta quarta; veja como vai ficar

Depois de anos de discussão, a ciclovia na Avenida Rio Branco, no trecho que corta a Praia do Canto , finalmente vai sair do papel. As obras para a implementação da pista para ciclistas na avenida, uma das principais de Vitória , começam nesta quarta-feira (18), segundo informou a prefeitura.

O trecho contemplado será da região da ponte Ayrton Senna até o cruzamento com a Reta da Penha. A ciclovia será construída no canteiro central da avenida e terá, aproximadamente, um quilômetro de extensão e três metros de largura, além de contar com canteiros e jardins. Haverá semáforos exclusivos para ciclistas e pedestres.

Projeção da ciclovia da Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

De acordo com o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, o investimento previsto para a reurbanização e a implantação da ciclovia será de R$ 3,5 milhões. A previsão de entrega é um ano, ou seja, até maio de 2023.

O secretário destaca que obra não se limitará apenas a construção da ciclovia, mas ao melhoramento urbano da região, o que inclui trabalhos de parte de paisagismo e iluminação. "No entorno das árvores, colocaremos um piso drenante, para aumentar o espaço de travessia. Haverá, ainda, iluminação entre as árvores e gradil de segurança para proteção dos ciclistas, por exemplo", afirma.

A respeito do estacionamento, questão que durante anos foi motivo de discussão com a comunidade, Marcelo explica que em audiência pública de apresentação do projeto decidiu-se que as 92 vagas vão ser mantidas no lado direito da avenida. Sobre as árvores, outra preocupação antiga dos moradores, o secretário diz que serão conservadas no mesmo local que já estão.

"Verificamos que cinco árvores precisarão ser removidas, pois são muito antigas e suas raízes danificavam o canteiro. Mas nosso objetivo é ampliar a arborização da via. Por isso vamos plantar até três vezes mais árvores" Marcelo de Oliveira - Secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação

Nova ciclovia da avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

No trecho da Rio Branco que atravessa o bairro Santa Lúcia já há ciclovia. A obra foi finalizada em dezembro de 2020, no mandato do então prefeito Luciano Rezende. Com a nova etapa na Praia do Canto, a ciclovia da Praia de Camburi terá uma ligação com a da Avenida Leitão da Silva.

O secretário observa que as intervenções buscam atender uma demanda antiga da comunidade. "Existia uma demanda para ligação da ciclovia, que era uma discussão que já se arrastava há quase sete anos. Mas entendemos que era necessária também uma requalificação da via, que terá alteração em parte das pistas, drenagem, entre outras questões", completa.

O QUE ESTÁ PREVISTO PARA A AVENIDA RIO BRANCO

Ciclovia no canteiro central com extensão de aproximadamente 1 km (ponte Ayrton Senna - entroncamento com a Reta da Penha);

Manutenção das árvores e vagas de estacionamento;

Iluminação no canteiro central entre as árvores e gradil para proteção dos ciclistas;

Pista de rolagem de veículos com 3,0 m do lado esquerdo, 2,9 m do lado direito e estacionamento com 2 m;

Ciclovia será executada em concreto e será feita a instalação de piso drenante no entorno das árvores;

A sinalização horizontal será em pintura e vertical com placas e semáforos exclusivos para os ciclistas e pedestres.