Sem solução para impasse, acampamento continua em frente à Prefeitura de Vitória

A Procuradoria Geral do Município pondera que a informação de que existiria uma ordem judicial em desfavor do município para que este conceda abrigo aos ocupantes não está atualizada.

Isso porque, em 29/04/2022, a decisão judicial em questão, no ponto referente à concessão de abrigos, fora revogada pelo juízo, ao tomar conhecimento da desocupação voluntária da Escola de Ensino Fundamental Irmã Jacinta, situada no bairro Romão.

No mais, é preciso deixar claro que, no período em questão, o município, por meio da PGM, manteve diálogo com várias instituições, inclusive com a Defensoria Pública Estadual e a OAB-ES, em busca de uma solução consensual e negociada para o impasse, dentro daquilo que o município pode oferecer às famílias.

A Prefeitura de Vitória esclarece que os ocupantes não podem ser encaminhados aos abrigos municipais por não atenderem ao perfil dos atendidos. A Prefeitura informa também que eles já estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

A Prefeitura esclarece que 13 famílias receberam Benefício Transitório por 1 ano e 7 meses, custando ao poder público municipal a soma de R$229.000,00. A PMV analisou caso a caso. O diagnóstico apontou que algumas famílias contam com imóveis próprios e outras já receberam moradia em outros municípios.

As referidas famílias não são oriundas de áreas de interesse ambiental, risco geológico ou mesmo possuíam imóveis em risco estrutural. Desse modo, não atendem ao disposto na legislação municipal (Leis 6592/2006 e 6967/2007) para serem atendidas com benefício transitório, sendo a única alternativa participar de seleção para futuros residenciais, quando houver inscrição.