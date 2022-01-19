Novo polo gastronômico da Curva da Jurema vai ampliar calçadão

Reurbanização da Curva da Jurema Crédito: Divulgação / PMV

A Curva da Jurema vai receber novas áreas verdes, nivelamento da rua e alargamento do calçadão no projeto que pretende instalar polos gastronômicos na cidade de Vitória . Em anúncio realizado na manhã desta quarta-feira (19), a administração detalhou que serão destinados R$ 5 milhões para a reurbanização do local. A obra deve ser concluída, segundo os planos da prefeitura, no segundo semestre de 2023.

As mudanças na Curva da Jurema fazem parte de um projeto maior que envolve outros locais, como o Centro de Vitória, Praia do Canto, Jardim da Penha e Ilha das Caieiras.

São 16 mil m2 de área que serão reurbanizadas na Curva da Jurema. Perto da areia da praia, a ideia da prefeitura é que os comerciantes tenham melhores condições de trabalho. Segundo o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), a reurbanização da cidade deve promover a entrada de investimento privado.

Reurbanização da Curva da Jurema

“Vamos requalificar o espaço, o equipamento público da cidade. Um local que atrai muitas famílias, um entretenimento muito forte, certamente deixará um legado. Teremos um polo gastronômica novo pronto para receber turistas e as famílias”, disse o prefeito.

O edital para as obras da Curva da Jurema será lançado ainda nesta quarta (19), informou o prefeito. Os editais de obras em outros locais da cidade devem ser publicadas ainda no mês de janeiro.

TRÂNSITO DEVE SOFER MUDANÇAS NA REGIÃO

A promessa é nivelar o asfalto com o calçadão, que deve ser ampliado. Chegando ao mesmo nível dos pedestres, os veículos que passarem pela orla devem ter velocidade reduzida. Algumas vagas serão priorizadas para idosos e cadeirantes. Haverá ainda os chamados balizadores de proteção, uma espécie de barreira que impede a entrada de veículos no trecho entre o calçadão e a ciclovia. Vagas de estacionamento serão mantidas ao público em geral.

Para a construção da nova área de convivência, o espaço do estacionamento foi reduzido. O secretária de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, explica que todas as vagas para carros e motos foram mantidos, mas a redução do espaço entre as vagas deve gerar melhor movimentação de pedestres.

O secretário afirmou que caso os trâmites sejam seguidos conforme o esperado, a ordem de serviço pode ser dada ainda no primeiro semestre de 2022.

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POLOS GASTRONÔMICOS EM VITÓRIA

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De acordo com a prefeitura, parte deste total - cerca de R$ 150 milhões - serão destinados à intervenções de melhoria na infraestrutura das vias públicas e de reurbanização de algumas áreas, incluindo a criação dos polos gastronômicos.

São locais que darão espaço para o projeto denominado “Rua Viva”, que já existe na região do Triângulo, Praia do Canto. Terão elevação da pavimentação, ficando na altura da calçada, troca da iluminação (que passa a ter fiação subterrânea), com postes mais baixos e com ampliação das calçadas.

Novidades previstas:

Elevação da pavimentação, ficando na altura da calçada



Troca da iluminação, que passa a ter fiação subterrânea



Postes mais baixos



Ampliação das calçadas



Horários de trânsito interditado para veículos

