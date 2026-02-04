Acidente entre carro e caminhão deixa cinco feridos em Colatina

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou cinco pessoas feridas na ES 446, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro seguia no sentido Itarana x Colatina quando perdeu o controle do veículo em uma curva. Nesse momento, parte da carga invadiu a contramão. Com isso, o motorista do automóvel foi forçado a sair da pista, colidindo com a carga e um barranco, capotando em seguida.