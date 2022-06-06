Motorista morre em acidente em Conduru, distrito de Cachoeiro

Um homem de 57 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros na Estrada de São Vicente, no distrito de Conduru, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A batida ocorreu na tarde desta segunda-feira (6), e a vítima foi identificada como Luiz Carlos de Souza — que conduzia um dos veículos.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse que foi acionada e, no local, militares constataram que um dos condutores dos veículos já estava morto e o outro havia sido socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, no município.
O Corpo de Bombeiros, que também atendeu a ocorrência, informou que, “segundo informações do solicitante, dois veículos colidiram, causando um capotamento”, comunicou, em nota.
De acordo com a corporação, o veículo onde estava uma das vítimas se encontrava em local de difícil acesso. “Os bombeiros retiraram a vítima de dentro do veículo e um dos médicos do Samu (Serviço Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito”.
O Corpo de Bombeiros explicou que militares da corporação finalizaram o atendimento à ocorrência realizando a limpeza da pista.
Também procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento e não passou mais informações sobre o acidente.