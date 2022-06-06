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Batida entre carros

Motorista morre em acidente em Conduru, distrito de Cachoeiro

Luiz Carlos de Souza, de 57 anos, conduzia um dos veículos e morreu no local da batida na tarde desta segunda-feira (6), na Estrada São Vicente

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 20:10

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 jun 2022 às 20:10
Um homem de 57 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros na Estrada de São Vicente, no distrito de Conduru, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A batida ocorreu na tarde desta segunda-feira (6), e a vítima foi identificada como Luiz Carlos de Souza — que conduzia um dos veículos.
Uma pessoa morre após colisão entre dois carros em Cachoeiro de Itapemirim
Um dos veículos capotou após a batida no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse que foi acionada e, no local, militares constataram que um dos condutores dos veículos já estava morto e o outro havia sido socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, no município.
O Corpo de Bombeiros, que também atendeu a ocorrência, informou que, “segundo informações do solicitante, dois veículos colidiram, causando um capotamento”, comunicou, em nota.
De acordo com a corporação, o veículo onde estava uma das vítimas se encontrava em local de difícil acesso. “Os bombeiros retiraram a vítima de dentro do veículo e um dos médicos do Samu (Serviço Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito”.
Uma pessoa morre após colisão entre dois carros em Cachoeiro de Itapemirim
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência Crédito: Redes Sociais
O Corpo de Bombeiros explicou que militares da corporação finalizaram o atendimento à ocorrência realizando a limpeza da pista.
Também procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento e não passou mais informações sobre o acidente.

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