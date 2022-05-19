Vídeo mostra acidente entre dois carros e uma moto em Cachoeiro

Uma câmera de videomonitoramento flagrou um acidente envolvendo dois carros e uma moto na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo o 9º Batalhão de Polícia Militar, o fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), em frente à marmoraria Pedra Azul.
As imagens mostram o momento em que um carro faz uma conversão cruzando a rodovia e é atingido por outro automóvel que seguia no sentido contrário. Um motociclista que seguia atrás deste carro também acabou envolvido no acidente.
Segundo a PM, um homem que conduzia a motocicleta ficou ferido. Quando os policiais militares chegaram ao local, ele estava caído no chão, sentindo dores no braço. O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O 9º Batalhão da PM em Cachoeiro informou que a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros também foram acionados para a ocorrência