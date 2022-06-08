Vídeo: viatura da PM cai em buraco da Rotatória do Ó, na Serra

A Gazeta mostram o veículo com as rodas viradas para cima e uma ambulância municipal prestando atendimento. O local atualmente passa por obras. Um policial militar morreu e outros dois ficaram feridos após uma viatura da Polícia Militar cair no buraco da Rotatória do Ó, próximo ao Hospital Dório Silva, na Serra , na manhã desta quarta-feira (8). A informação sobre a morte do policial foi confirmada pela corporação. Imagens enviadas por leitores demostram o veículo com as rodas viradas para cima e uma ambulância municipal prestando atendimento. O local atualmente passa por obras.

O soldado morto foi identificado como Argeu Alves da Costa Neto, conhecido como soldado Neto. Ele era responsável pela equipe K9 do Sexto Batalhão da Polícia Militar, que fica na Serra. De acordo com o sargento Candeias, vice-presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, a associação está prestando todo o apoio à família da vítima, incluindo atendimento psicológico aos familiares.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o acidente ocorreu por volta das 9h10 desta quarta-feira (8), quando a viatura da equipe K9 — unidade que conta com apoio de cães — capotou em um barranco em uma área de obra de rotatória, no bairro Parque Residencial de Laranjeiras, na Serra. A corporação inicialmente afirmou que três policiais militares — sendo dois soldados e um sargento — ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra. Posteriormente, a corporação confirmou a morte de Neto.

Um cão farejador estava na viatura e vai passar por consulta veterinária, mas não sofreu ferimentos aparentes, segundo a corporação.

A Prefeitura da Serra, por sua vez, destacou que, assim que notificadas, as equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foram direcionadas para o local e trabalharam no atendimento da ocorrência. Para isso, o trânsito foi completamente interditado. A Avenida Eudes Scherrer ficou com um fluxo de carros intenso e muita retenção.

"A obra da Rotatória do Ó conta com sinalização horizontal e vertical, inclusive com painel de mensagem para alertar os motoristas sobre a interdição. Manifestamos o nosso pesar e transmitimos condolências e solidariedade as vítimas dessa inesperada ocorrência", disse o secretário de Obras, Halpher Luiggi.