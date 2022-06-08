Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente grave

Vídeo: viatura da PM cai em buraco da Rotatória do Ó, na Serra

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (8), na Rotatória do Ó, que fica localizada próximo do Hospital Dório Silva, na Serra, Grande Vitória

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 10:13

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 jun 2022 às 10:13
Um policial militar morreu e outros dois ficaram feridos após uma viatura da Polícia Militar cair no buraco da Rotatória do Ó, próximo ao Hospital Dório Silva, na Serra, na manhã desta quarta-feira (8). A informação sobre a morte do policial foi confirmada pela corporação. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o veículo com as rodas viradas para cima e uma ambulância municipal prestando atendimento. O local atualmente passa por obras. 
O soldado morto foi identificado como Argeu Alves da Costa Neto, conhecido como soldado Neto. Ele era responsável pela equipe K9 do Sexto Batalhão da Polícia Militar, que fica na Serra. De acordo com o sargento Candeias, vice-presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, a associação está prestando todo o apoio à família da vítima, incluindo atendimento psicológico aos familiares.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que o acidente ocorreu por volta das 9h10 desta quarta-feira (8), quando a viatura da equipe K9 — unidade que conta com apoio de cães — capotou em um barranco em uma área de obra de rotatória, no bairro Parque Residencial de Laranjeiras, na Serra.  A corporação inicialmente afirmou que três policiais militares — sendo dois soldados e um sargento  — ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra. Posteriormente, a corporação confirmou a morte de Neto.
Um cão farejador estava na viatura e vai passar por consulta veterinária, mas não sofreu ferimentos aparentes, segundo a corporação. 
A Prefeitura da Serra, por sua vez, destacou que, assim que notificadas, as equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foram direcionadas para o local e trabalharam no atendimento da ocorrência. Para isso, o trânsito foi completamente interditado. A Avenida Eudes Scherrer ficou com um fluxo de carros intenso e muita retenção.
"A obra da Rotatória do Ó conta com sinalização horizontal e vertical, inclusive com painel de mensagem para alertar os motoristas sobre a interdição. Manifestamos o nosso pesar e transmitimos condolências e solidariedade as vítimas dessa inesperada ocorrência", disse o secretário de Obras, Halpher Luiggi.
Viatura da PM capota e cai em buraco de rotatória na Serra
Viatura da PM capota e cai em buraco de rotatória na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Veja Também

Adolescente é apreendido em Colatina suspeito de matar homem a pauladas

Corpo de homem com sinais de tortura é encontrado em rua de Vitória

Adolescente é detido depois de perseguição de moto por ruas de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados