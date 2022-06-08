Adolescente é detido depois de perseguição de moto por ruas de Vila Velha

O adolescente foi alcançado depois de bater contra um motoboy Crédito: Leitor de A Gazeta

Um adolescente de 17 anos foi detido depois de uma perseguição no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , na noite desta terça-feira (8). Ele estava em uma motocicleta e foi abordado por agentes da moto-patrulha da Guarda Municipal, mas tentou fugir. Ele acabou batendo em um motoboy, caiu e foi alcançado pela Guarda.

Conforme o boletim registrado pela Guarda Municipal, os agentes faziam patrulhamento no bairro quando viram o adolescente conversando com pessoas em situação de rua. Quando foram abordar o suspeito, ele começou a fazer manobras perigosas e fugiu em alta velocidade.

Uma perseguição, então, teve início, passando pelas avenidas Luciano das Neves e Santa Leopoldina. Durante o trajeto, o rapaz dispensou vários pequenos pacotes pelas ruas, que não foram encontrados pela Guarda Municipal.

Em frente a um condomínio, o adolescente bateu contra um motoboy e foi alcançado pelos agentes da guarda. Os dois foram socorridos para um hospital. Depois do atendimento médico, o adolescente prestou depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha e foi liberado.