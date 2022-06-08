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Divino Espírito Santo

Adolescente é detido depois de perseguição de moto por ruas de Vila Velha

Durante a perseguição, o rapaz dispensou vários pacotes que não foram encontrados pela Guarda Municipal; ele foi alcançado depois de bater contra um motoboy e cair

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 08:13

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 jun 2022 às 08:13
O adolescente foi alcançado depois de bater contra um motoboy
O adolescente foi alcançado depois de bater contra um motoboy Crédito: Leitor de A Gazeta
Um adolescente de 17 anos foi detido depois de uma perseguição no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (8). Ele estava em uma motocicleta e foi abordado por agentes da moto-patrulha da Guarda Municipal, mas tentou fugir. Ele acabou batendo em um motoboy, caiu e foi alcançado pela Guarda.
Conforme o boletim registrado pela Guarda Municipal, os agentes faziam patrulhamento no bairro quando viram o adolescente conversando com pessoas em situação de rua. Quando foram abordar o suspeito, ele começou a fazer manobras perigosas e fugiu em alta velocidade.
Uma perseguição, então, teve início, passando pelas avenidas Luciano das Neves e Santa Leopoldina. Durante o trajeto, o rapaz dispensou vários pequenos pacotes pelas ruas, que não foram encontrados pela Guarda Municipal.
Em frente a um condomínio, o adolescente bateu contra um motoboy e foi alcançado pelos agentes da guarda. Os dois foram socorridos para um hospital. Depois do atendimento médico, o adolescente prestou depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha e foi liberado.
Polícia Civil informou que o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal na direção do veículo automotor e por dirigir sem estar habilitado. A corporação acrescentou que ele foi reintegrado à família, que assumiu o  compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

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