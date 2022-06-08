Adolescente é detido depois de perseguição de moto por ruas de Vila Velha

Um adolescente de 17 anos foi detido depois de uma perseguição no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (8). Ele estava em uma motocicleta e foi abordado por agentes da moto-patrulha da Guarda Municipal, mas tentou fugir. Ele acabou batendo em um motoboy, caiu e foi alcançado pela Guarda.
Conforme o boletim registrado pela Guarda Municipal, os agentes faziam patrulhamento no bairro quando viram o adolescente conversando com pessoas em situação de rua. Quando foram abordar o suspeito, ele começou a fazer manobras perigosas e fugiu em alta velocidade.
Uma perseguição, então, teve início, passando pelas avenidas Luciano das Neves e Santa Leopoldina. Durante o trajeto, o rapaz dispensou vários pequenos pacotes pelas ruas, que não foram encontrados pela Guarda Municipal.
Em frente a um condomínio, o adolescente bateu contra um motoboy e foi alcançado pelos agentes da guarda. Os dois foram socorridos para um hospital. Depois do atendimento médico, o adolescente prestou depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha e foi liberado.
A Polícia Civil informou que o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal na direção do veículo automotor e por dirigir sem estar habilitado. A corporação acrescentou que ele foi reintegrado à família, que assumiu o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.