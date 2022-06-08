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Cintura e pés amarrados

Corpo de homem com sinais de tortura é encontrado em rua de Vitória

Policiais civis estiveram no bairro Santa Luíza e disseram que, além de estar amarrado, o homem também tinha marcas de agressão nas costas e na cabeça

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 08:24

Publicado em 

08 jun 2022 às 08:24
Policiais civis e militares estiveram no local onde homem foi encontrado morto em Vitória
Policiais civis e militares estiveram no local onde homem foi encontrado morto em Vitória Crédito: Archimedis Patrício
Um homem foi encontrado morto, na noite desta terça-feira (7), em uma rua do bairro Santa Luíza, em Vitória. A vítima, segundo a policia, apresentava sinais de tortura e estava com cintura e pés amarrados com cordas .
Moradores passavam pela rua quando viram o corpo coberto com papelão no chão e acionaram a Polícia Militar. A vítima aparentava ter entre 30 e 40 anos, estava sem os documentos pessoais e não foi reconhecida por ninguém da região.
Policiais civis estiveram no local e disseram que, além das cordas, o homem também tinha marcas de agressão nas costas e na cabeça. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado em outro local e teve o corpo jogado no bairro.
O corpo do homem foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e um laudo vai apontar as causas da morte.
Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta

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