Corpo de homem com sinais de tortura é encontrado em rua de Vitória

Policiais civis e militares estiveram no local onde homem foi encontrado morto em Vitória Crédito: Archimedis Patrício

Um homem foi encontrado morto, na noite desta terça-feira (7), em uma rua do bairro Santa Luíza, em Vitória . A vítima, segundo a policia, apresentava sinais de tortura e estava com cintura e pés amarrados com cordas .

Moradores passavam pela rua quando viram o corpo coberto com papelão no chão e acionaram a Polícia Militar. A vítima aparentava ter entre 30 e 40 anos, estava sem os documentos pessoais e não foi reconhecida por ninguém da região.

Policiais civis estiveram no local e disseram que, além das cordas, o homem também tinha marcas de agressão nas costas e na cabeça. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado em outro local e teve o corpo jogado no bairro.

O corpo do homem foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e um laudo vai apontar as causas da morte.