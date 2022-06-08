Policial militar morre após viatura cair na Rotatória do Ó, na Serra

Argeu Alves da Costa Neto, morto durante acidente com viatura na Serra Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta

O soldado da Polícia Militar Argeu Alves da Costa Neto morreu após a viatura em que ele estava cair em um buraco nas obras da Rotatória do Ó , na Serra , na manhã desta quarta-feira (8). Outros dois militares ficaram feridos e estão hospitalizados. Conhecido como Soldado Neto, o policial era responsável pela equipe K9 do Sexto Batalhão da Polícia Militar. De acordo com o Sargento Candeias, vice-presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, a associação está prestando todo o apoio à família da vítima, incluindo atendimento psicológico aos familiares.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o acidente ocorreu por volta das 9h10, quando a viatura da equipe K9 — unidade que conta com apoio de cães — capotou em um barranco em uma área de obra de rotatória, no bairro Parque Residencial de Laranjeiras. A corporação afirmou que três policiais militares — sendo dois soldados e um sargento — ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra.

Posteriormente, às 11h16, a corporação confirmou que o soldado Neto não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado após dar entrada no hospital.

Um cão farejador estava na viatura e vai passar por consulta veterinária, mas não sofreu ferimentos aparentes, segundo a corporação.

A Prefeitura da Serra, por sua vez, destacou que, assim que notificadas, as equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foram direcionadas para o local e trabalharam no atendimento da ocorrência. Para isso, o trânsito foi completamente interditado. A Avenida Eudes Scherrer ficou com um fluxo de carros intenso e muita retenção.

"A obra da Rotatória do Ó conta com sinalização horizontal e vertical, inclusive com painel de mensagem para alertar os motoristas sobre a interdição. Manifestamos o nosso pesar e transmitimos condolências e solidariedade as vítimas dessa inesperada ocorrência", disse o secretário de Obras, Halpher Luiggi.

ASSOCIAÇÃO DIVULGA NOTA DE PESAR