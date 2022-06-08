Só compras? Shoppings passaram a ser centros de convivência

Opção infantil em shopping Crédito: Divulgação

Com a escalada das compras on-line e os impactos provocados pelo fechamento das portas durante a pandemia de Covid-19 , muita gente passou a se perguntar se haverá lugar para os shoppings centers no futuro. A resposta é sim, os shoppings continuarão existindo no futuro. Isso porque já é possível identificar no mercado um ritmo de mudança com ações que associam a incorporação da tecnologia nos empreendimentos e soluções para os novos hábitos do consumidor.

Muito mais do que centro de compras, como o próprio nome já diz, shopping centers, a tendência é diversificar a oferta dos malls para além do consumo. Cada vez mais, os espaços seguros e com boa infraestrutura, que já estão consolidados entre os consumidores, são usados para oferecer prazer e entretenimento, com cultura, serviços, conveniência, gastronomia e integração com a natureza, fazendo com que os shoppings se tornem grandes centros de convivência.

Prova disso é o investimento em programações de lazer que os shoppings já vêm implementando. Criar experiências, que consequentemente geram fluxo para as lojas, passa a ser mais valorizado pelo consumidor do que a oferta de produtos e é preciso compreender e se adaptar a isso.

Polos gastronômicos com opções qualificadas de restaurantes também têm sido cada vez mais comuns e vêm criando um novo conceito para a alimentação dentro dos shoppings. Se antes predominavam os lanches mais rápidos, hoje os restaurantes premium ganham espaço e disponibilizam aos clientes pratos elaborados, atendimento diferenciado e ambientes aconchegantes, além da facilidade do estacionamento e toda comodidade de estar dentro de um shopping.

Por outro lado, engana-se quem pensa que as lojas irão desaparecer, substituídas pelo e-commerce. Pelo menos é o que é possível concluir com base na pesquisa da Wunderman Thompson, que entrevistou 4 mil crianças e jovens, entre 6 e 16 anos de idade, nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Dos entrevistados, 75% apreciam a experiência de ir a uma loja “de verdade” e 19% declararam que a maior parte das suas compras no futuro serão feitas em uma loja física, contra 21% que acreditam que comprarão mais em telas digitais. Ou seja, haverá espaço para as lojas físicas no futuro e compreender que essa nova geração de consumidores a se formar valoriza o físico, mas cresceu com acesso ao digital, fará toda a diferença para aqueles que já estão e querem se manter no mercado.