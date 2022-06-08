Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Só compras? Shoppings passaram a ser centros de convivência
Marcus Aguiar

Artigo de Opinião

É gerente de marketing do Shopping Praia da Costa
Marcus Aguiar

Só compras? Shoppings passaram a ser centros de convivência

Criar experiências, que consequentemente geram fluxo para as lojas, passa a ser mais valorizado pelo consumidor do que a oferta de produtos e é preciso compreender e se adaptar a isso
Marcus Aguiar
É gerente de marketing do Shopping Praia da Costa

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 10:50

Publicado em 

08 jun 2022 às 10:50
Desafio Radical no Shopping Praia da Costa
Opção infantil em shopping Crédito: Divulgação
Com a escalada das compras on-line e os impactos provocados pelo fechamento das portas durante a pandemia de Covid-19, muita gente passou a se perguntar se haverá lugar para os shoppings centers no futuro. A resposta é sim, os shoppings continuarão existindo no futuro. Isso porque já é possível identificar no mercado um ritmo de mudança com ações que associam a incorporação da tecnologia nos empreendimentos e soluções para os novos hábitos do consumidor.
Muito mais do que centro de compras, como o próprio nome já diz, shopping centers, a tendência é diversificar a oferta dos malls para além do consumo. Cada vez mais, os espaços seguros e com boa infraestrutura, que já estão consolidados entre os consumidores, são usados para oferecer prazer e entretenimento, com cultura, serviços, conveniência, gastronomia e integração com a natureza, fazendo com que os shoppings se tornem grandes centros de convivência.
Prova disso é o investimento em programações de lazer que os shoppings já vêm implementando. Criar experiências, que consequentemente geram fluxo para as lojas, passa a ser mais valorizado pelo consumidor do que a oferta de produtos e é preciso compreender e se adaptar a isso.

Veja Também

ES terá novo shopping com investimento de mais de R$ 250 milhões

Shopping é o maior desafio para empreendimento do Aeroporto de Vitória

Polos gastronômicos com opções qualificadas de restaurantes também têm sido cada vez mais comuns e vêm criando um novo conceito para a alimentação dentro dos shoppings. Se antes predominavam os lanches mais rápidos, hoje os restaurantes premium ganham espaço e disponibilizam aos clientes pratos elaborados, atendimento diferenciado e ambientes aconchegantes, além da facilidade do estacionamento e toda comodidade de estar dentro de um shopping.
Por outro lado, engana-se quem pensa que as lojas irão desaparecer, substituídas pelo e-commerce. Pelo menos é o que é possível concluir com base na pesquisa da Wunderman Thompson, que entrevistou 4 mil crianças e jovens, entre 6 e 16 anos de idade, nos Estados Unidos e no Reino Unido.
Dos entrevistados, 75% apreciam a experiência de ir a uma loja “de verdade” e 19% declararam que a maior parte das suas compras no futuro serão feitas em uma loja física, contra 21% que acreditam que comprarão mais em telas digitais. Ou seja, haverá espaço para as lojas físicas no futuro e compreender que essa nova geração de consumidores a se formar valoriza o físico, mas cresceu com acesso ao digital, fará toda a diferença para aqueles que já estão e querem se manter no mercado.

Veja Também

"Não cabem novos grandes shoppings", diz diretor do Shopping Vitória

A tecnologia precisa estar inserida na experiência de compra. Os aplicativos criados pelos shoppings como novos marketplaces são sementes no fértil terreno de integração do físico com o digital. Se os consumidores do futuro serão as crianças que hoje já nascem com a tecnologia na palma da mão, os diferenciais físicos poderão despertar ainda mais interesse. O caminho para os shoppings do futuro vai ser esse, a integração do físico com o digital de maneira sólida, pensada e estudada, alinhado sempre com experiências diferenciadas e memoráveis.

Tópicos Relacionados

Gastronomia Comércio Marketing Shoppings Comércio eletrônico E-commerce
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados