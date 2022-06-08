Adolescente é apreendido em Colatina suspeito de matar homem a pauladas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de terça-feira (7), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Suspeito de participar do crime em que um homem foi morto a pauladas na noite de segunda (6), no bairro Ayrton Senna, o jovem confirmou para a polícia o envolvimento dele no homicídio. A vítima foi identificada como Nilson de Amaral Gomes, de 57 anos.
Em depoimento, o menor confessou que desferiu golpes com um pedaço de madeira contra a vítima. Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) do Norte, em Linhares, após decisão da Justiça.
A PC informou que o crime continua em investigação. A instituição apura quais foram as motivações do homicídio e também a participação de outros indivíduos.
RELEMBRE O CASO
A vítima conversou com policiais militares na noite do crime, em voz alta, sobre a presença de homens armados na região. De acordo com o relato de testemunhas com a polícia, o homicídio pode ter acontecido pela desconfiança de criminosos em relação a Nilson ter passado informações sobre o grupo. Populares disseram também que a vítima sofria de deficiência mental.
Naquela mesma noite, pouco antes do homicídio, o adolescente foi abordado por policiais. Com ele, os agentes não encontraram drogas, mas localizaram próximo do local uma quantidade de maconha e pedras de crack. Como não foi possível confirmar que o conteúdo pertencia ao jovem, ele não foi detido.
Imagens compartilhadas em redes sociais mostram o adolescente andando pelas ruas com uma submetralhadora.