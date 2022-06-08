Adolescente é apreendido em Colatina suspeito de matar homem a pauladas

Pedaço de madeira utilizado em crime Crédito: Divulgação/PMES

A PC informou que o crime continua em investigação. A instituição apura quais foram as motivações do homicídio e também a participação de outros indivíduos.

RELEMBRE O CASO

A vítima conversou com policiais militares na noite do crime, em voz alta, sobre a presença de homens armados na região. De acordo com o relato de testemunhas com a polícia, o homicídio pode ter acontecido pela desconfiança de criminosos em relação a Nilson ter passado informações sobre o grupo. Populares disseram também que a vítima sofria de deficiência mental.

Naquela mesma noite, pouco antes do homicídio, o adolescente foi abordado por policiais. Com ele, os agentes não encontraram drogas, mas localizaram próximo do local uma quantidade de maconha e pedras de crack. Como não foi possível confirmar que o conteúdo pertencia ao jovem, ele não foi detido.