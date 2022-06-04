Jovem atropelado em ponto de ônibus em Colatina comemorava novo emprego

Pablo de Paula Santos, de 19 anos, foi atropelado em um ponto de ônibus em Colatina Crédito: Acervo pessoal

Além de Pablo, um homem de 42 anos foi atropelado e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. As duas vítimas seguem internadas no Hospital Silvio Avidos.

Motorista atropela duas pessoas em ponto de ônibus em Colatina Crédito: Polícia Militar

Claudineia Paula dos Santos, mãe de Pablo, conta que o filho trabalhava como ajudante de pedreiro, e ficou empolgado após saber que tinha sido admitido no novo emprego. O jovem também fazia um curso de modelo em uma agência de Colatina.

"Ele é um menino muito esforçado e trabalhador. Agora está muito triste porque a vida dele vai parar por um tempo. Não temos condições de comprar uma prótese. Eu, como mãe, não sei como reagir ou o que falar" Claudineia Paula dos Santos - Mãe de Pablo

Segundo a mãe, o estado de saúde de Pablo é estável, mas após passar pela cirurgia ele precisou ser levado para emergência porque perdeu muito sangue.

Além dos ferimentos físicos, Claudineia conta que o emocional do filho também foi afetado. “Ele está abalado e bem traumatizado. Ficar sem uma perna não é fácil, mas graças a Deus está vivo”, diz.

MOTORISTA PRESO

Após o acidente, o motorista do carro, de 46 anos, tentou fugir e se escondeu em um matagal próximo, mas foi encontrado por moradores. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina, onde fez o teste do bafômetro, que comprovou ingestão de álcool. A polícia não divulgou o nome dele.