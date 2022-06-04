Jovem atropelado em ponto de ônibus em Colatina comemorava novo emprego

Pablo de Paula Santos, de 19 anos, esperava o ônibus em um ponto do bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, para ir para casa após fazer um exame admissional para o novo emprego, na noite de quinta-feira (2). Ele estava empolgado para começar a trabalhar, na próxima segunda-feira (6), em uma lavanderia. Mas os planos do jovem foram interrompidos após ser atropelado por um veículo desgovernado que invadiu o ponto de ônibus. Pablo teve parte da perna direita amputada. O motorista, de 46 anos, que causou o acidente estava embriagado, segundo a Polícia Civil.
Além de Pablo, um homem de 42 anos foi atropelado e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. As duas vítimas seguem internadas no Hospital Silvio Avidos.
Claudineia Paula dos Santos, mãe de Pablo, conta que o filho trabalhava como ajudante de pedreiro, e ficou empolgado após saber que tinha sido admitido no novo emprego. O jovem também fazia um curso de modelo em uma agência de Colatina.
"Ele é um menino muito esforçado e trabalhador. Agora está muito triste porque a vida dele vai parar por um tempo. Não temos condições de comprar uma prótese. Eu, como mãe, não sei como reagir ou o que falar"
Segundo a mãe, o estado de saúde de Pablo é estável, mas após passar pela cirurgia ele precisou ser levado para emergência porque perdeu muito sangue.
Além dos ferimentos físicos, Claudineia conta que o emocional do filho também foi afetado. “Ele está abalado e bem traumatizado. Ficar sem uma perna não é fácil, mas graças a Deus está vivo”, diz.
MOTORISTA PRESO
Após o acidente, o motorista do carro, de 46 anos, tentou fugir e se escondeu em um matagal próximo, mas foi encontrado por moradores. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina, onde fez o teste do bafômetro, que comprovou ingestão de álcool. A polícia não divulgou o nome dele.
O motorista foi autuado em flagrante por duas lesões corporais culposas na direção de veículo automotor e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde permanecia preso neste domingo (4).