Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motorista embriagado

Jovem atropelado em ponto de ônibus em Colatina comemorava novo emprego

Pablo de Paula Santos, de 19 anos, estava feliz por ter sido admitido e começaria o novo trabalho na próxima segunda-feira (6)

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 13:53

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 jun 2022 às 13:53
Pablo de Paula Santos, de 19 anos, foi atropelado em um ponto de ônibus em Colatina
Pablo de Paula Santos, de 19 anos, foi atropelado em um ponto de ônibus em Colatina Crédito: Acervo pessoal
Pablo de Paula Santos, de 19 anos, esperava o ônibus em um ponto do bairro São Silvano, em Colatina,  Noroeste do Espírito Santo, para ir para casa após fazer um exame admissional para o novo emprego, na noite de quinta-feira (2). Ele estava empolgado para começar a trabalhar, na próxima segunda-feira (6), em uma lavanderia. Mas os planos do jovem foram interrompidos após ser atropelado por um veículo desgovernado que invadiu o ponto de ônibusPablo teve parte da perna direita amputada. O motorista, de 46 anos, que causou o acidente estava embriagado, segundo a Polícia Civil.
Além de Pablo, um homem de 42 anos foi atropelado e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. As duas vítimas seguem internadas no Hospital Silvio Avidos.
Motorista atropela duas pessoas em ponto de ônibus em Colatina
Motorista atropela duas pessoas em ponto de ônibus em Colatina Crédito: Polícia Militar
Claudineia Paula dos Santos, mãe de Pablo, conta que o filho trabalhava como ajudante de pedreiro, e ficou empolgado após saber que tinha sido admitido no novo emprego. O jovem também fazia um curso de modelo em uma agência de Colatina.
"Ele é um menino muito esforçado e trabalhador. Agora está muito triste porque a vida dele vai parar por um tempo. Não temos condições de comprar uma prótese. Eu, como mãe, não sei como reagir ou o que falar"
Claudineia Paula dos Santos - Mãe de Pablo
Segundo a mãe, o estado de saúde de Pablo é estável, mas após passar pela cirurgia ele precisou ser levado para emergência porque perdeu muito sangue.
Além dos ferimentos físicos, Claudineia conta que o emocional do filho também foi afetado. “Ele está abalado e bem traumatizado. Ficar sem uma perna não é fácil, mas graças a Deus está vivo”, diz.

MOTORISTA PRESO

Após o acidente, o motorista do carro, de 46 anos, tentou fugir e se escondeu em um matagal próximo, mas foi encontrado por moradores. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina, onde fez o teste do bafômetro, que comprovou ingestão de álcool. A polícia não divulgou o nome dele.
O motorista foi autuado em flagrante por duas lesões corporais culposas na direção de veículo automotor e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde permanecia preso neste domingo (4).

Veja Também

Mãe é morta e filhos ficam feridos em ataque em Vila Velha

Passageiro atropelado em ponto de ônibus em Colatina tem perna amputada

Motorista atropela duas pessoas em ponto de ônibus em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento Colatina espírito santo Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados