Alambrado de estádio cai durante comemoração de jogadores em Colatina

Um vídeo mostra o momento em que o alambrado cai. Os jogadores que aparecem nas imagens são do time Máquina do Mal, que disputou a partida contra o Real Madrid. Após o concorrente perder a disputa nos pênaltis, os atletas pulam em direção às grades para comemorar com os torcedores. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.