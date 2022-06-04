Alambrado de estádio cai durante comemoração de jogadores em Colatina

O alambrado do Estádio Justiniano de Mello e Silva, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, caiu após jogadores de futebol se pendurarem na estrutura durante uma comemoração de final da partida. O incidente foi registrado na noite de sexta-feira (4), na semifinal da XV Taça Cidade de Futebol de Campo.
Um vídeo mostra o momento em que o alambrado cai. Os jogadores que aparecem nas imagens são do time Máquina do Mal, que disputou a partida contra o Real Madrid. Após o concorrente perder a disputa nos pênaltis, os atletas pulam em direção às grades para comemorar com os torcedores. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A Prefeitura de Colatina informou que foi realizado um serviço paliativo neste sábado(4) e que o local será avaliado pela Secretaria Municipal de Obras para o reparo do alambrado.