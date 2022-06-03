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Curada e emocionada

Curada do câncer, advogada se emociona com surpresa do marido em Vitória

O esposo da advogada Yeda Martha Piazzarollo decorou o carro deles com dizeres especiais à mulher; no caminho da última sessão de radioterapia, eles receberam mensagens de carinho e incentivos

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 13:16

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 jun 2022 às 13:16
Vitória
Yeda agradeceu pela cura do câncer e também à surpresa preparada pelo marido dela antes da última radioterapia Crédito: Jackson Gonçalves/Divulgação
O dia já seria especial para a advogada Yeda Martha Piazzarollo, de 64 anos, pois nesta sexta-feira (3) ela faria a última das 15 sessões de radioterapia, e assim, estaria clinicamente curada do câncer de mama. Entretanto, o que ela não esperava era a surpresa preparada pelo marido, o empresário Luciano Cerqueira, de 41 anos, para a ocasião especial.
Na noite anterior, ele ligou para a esposa e a avisou que atrasaria para chegar em casa. Para não levantar suspeitas, Luciano inventou uma história e Yeda não desconfiou do que o companheiro, com quem é casada há seis anos, estava preparando.
"Toda quinta ele chega sempre no mesmo horário da empresa, mas ontem ele disse que atrasaria um pouco e, para mim, estava tudo certo. Como o carro fica na garagem, eu não vi nada e nem desconfiei do que ele havia feito. Aí hoje cedo, quando desci para ir com ele na última das rádios, o carro estava todo decorado e com a mensagem linda escrita no vidro de trás. Na hora eu chorei e me emocionei muito pelo o que ele fez", contou a advogada.

ALEGRIA QUE IRRADIA

Se a ida até a garagem já rendeu fortes emoções, o caminho até o local da terapia reservava outras surpresas para Yeda. Do apartamento onde moram em Jardim Camburi até o Vitória Apart Hospital, na Serra, motoristas, motociclistas e outras pessoas que viam a cena mandavam mensagens de incentivo.
Vitória
A advogada Yeda Piazzarollo teve o câncer mamário diagnosticado em janeiro deste ano; após seis meses, ela se curou da doença Crédito: Jackson Gonçalves/Divulgação
"Foi mais bonito ainda. As pessoas buzinavam, acenavam com um 'joinha', me parabenizavam pela cura e novamente me emocionei. No hospital foi a mesma coisa e mais uma emoção. Foi marcante receber esse carinho especial depois de tudo o que passei. Agradeço a cada uma dessas pessoas e também aos profissionais que cuidaram de mim nesse período", disse ela.
Yeda teve o câncer mamário diagnosticado em janeiro deste ano e logo iniciou o tratamento. Como a doença foi identificada na fase inicial, a advogada não precisou retirar as mamas e também não teve que realizar quimioterapia. Ao longos dos seis meses, ela retirou cinco pequenos linfomas próximos da axila e realizou as 15 sessões de radioterapia.
Para finalizar a manhã de alegrias, a volta para casa foi similar à ida, que contou até com uma viatura da Polícia Militar "escoltando" o carro onde ela e o marido estavam.

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